В Перми взлетели цены на земельные участки

В Перми цены на земельные участки выросли на 19%
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В среднем сотку земли можно купить за 663,9 тысяч рублей Фото:

В 2024 году в Перми подорожали земельные участки под строительство домов, дач и коттеджей. Средняя стоимость сотки выросла на 19%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.

«Средняя стоимость сотки земли в Перми в апреле 2024 года составляет 663,9 тысяч рублей. Это на 19% больше, чем в начале года. В январе участки продавали по цене 555,1 тысяч рублей за сотку», — сказано в исследовании.

Стоимость земли в Пермском крае тоже выросла, но не так сильно как в краевой столице. Прирост с начала года составил 2,47%. В среднем сотку земли в апреле 2024 года в регионе предлагают за 83,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подешевели частные дома. Стоимость жилья стала ниже на 4,41%.

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В 2024 году в Перми подорожали земельные участки под строительство домов, дач и коттеджей. Средняя стоимость сотки выросла на 19%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Средняя стоимость сотки земли в Перми в апреле 2024 года составляет 663,9 тысяч рублей. Это на 19% больше, чем в начале года. В январе участки продавали по цене 555,1 тысяч рублей за сотку», — сказано в исследовании. Стоимость земли в Пермском крае тоже выросла, но не так сильно как в краевой столице. Прирост с начала года составил 2,47%. В среднем сотку земли в апреле 2024 года в регионе предлагают за 83,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подешевели частные дома. Стоимость жилья стала ниже на 4,41%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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