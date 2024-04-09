В Перми взлетели цены на земельные участки

В Перми цены на земельные участки выросли на 19%

09 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В среднем сотку земли можно купить за 663,9 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2024 году в Перми подорожали земельные участки под строительство домов, дач и коттеджей. Средняя стоимость сотки выросла на 19%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Средняя стоимость сотки земли в Перми в апреле 2024 года составляет 663,9 тысяч рублей. Это на 19% больше, чем в начале года. В январе участки продавали по цене 555,1 тысяч рублей за сотку», — сказано в исследовании. Стоимость земли в Пермском крае тоже выросла, но не так сильно как в краевой столице. Прирост с начала года составил 2,47%. В среднем сотку земли в апреле 2024 года в регионе предлагают за 83,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подешевели частные дома. Стоимость жилья стала ниже на 4,41%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в Перми подорожали земельные участки под строительство домов, дач и коттеджей. Средняя стоимость сотки выросла на 19%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Средняя стоимость сотки земли в Перми в апреле 2024 года составляет 663,9 тысяч рублей. Это на 19% больше, чем в начале года. В январе участки продавали по цене 555,1 тысяч рублей за сотку», — сказано в исследовании. Стоимость земли в Пермском крае тоже выросла, но не так сильно как в краевой столице. Прирост с начала года составил 2,47%. В среднем сотку земли в апреле 2024 года в регионе предлагают за 83,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подешевели частные дома. Стоимость жилья стала ниже на 4,41%.