07 апреля 2024

В Перми резко подешевели дачи и коттеджи

В Перми стоимость коттеджей и дач снизилась на 4,41%
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Ива. Пермь, частный дом, ива, многоквартирный дом, ива микрорайон
В среднем дом стоит 10,8 млн рублей Фото:

В Перми с 21 марта по 4 апреля 2024 года подешевели дачи, частные дома и коттеджи. Цены снизились на 4,41%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.

«Пермь. С 21 марта по 4 апреля стоимость частных домов, коттеджей и дач в среднем снизилась на 4,41%. Средняя стоимость объектов достигла 10,7 млн рублей», — сказано в исследовании.

Аналитики отметили, что в Перми можно купить дом стоимостью от 600 тысяч до 38,5 млн рублей. Тенденция снижения цен на коттеджи прослеживается по всему Пермскому краю. С марта по апрель дома в регионе подешевели на 2%, а их средняя стоимость достигла 3,3 млн рублей.

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В Перми с 21 марта по 4 апреля 2024 года подешевели дачи, частные дома и коттеджи. Цены снизились на 4,41%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Пермь. С 21 марта по 4 апреля стоимость частных домов, коттеджей и дач в среднем снизилась на 4,41%. Средняя стоимость объектов достигла 10,7 млн рублей», — сказано в исследовании. Аналитики отметили, что в Перми можно купить дом стоимостью от 600 тысяч до 38,5 млн рублей. Тенденция снижения цен на коттеджи прослеживается по всему Пермскому краю. С марта по апрель дома в регионе подешевели на 2%, а их средняя стоимость достигла 3,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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