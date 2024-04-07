В Перми резко подешевели дачи и коттеджи

В Перми с 21 марта по 4 апреля 2024 года подешевели дачи, частные дома и коттеджи. Цены снизились на 4,41%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.
«Пермь. С 21 марта по 4 апреля стоимость частных домов, коттеджей и дач в среднем снизилась на 4,41%. Средняя стоимость объектов достигла 10,7 млн рублей», — сказано в исследовании.
Аналитики отметили, что в Перми можно купить дом стоимостью от 600 тысяч до 38,5 млн рублей. Тенденция снижения цен на коттеджи прослеживается по всему Пермскому краю. С марта по апрель дома в регионе подешевели на 2%, а их средняя стоимость достигла 3,3 млн рублей.
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