В Перми резко подешевели дачи и коттеджи

В Перми стоимость коттеджей и дач снизилась на 4,41%

В среднем дом стоит 10,8 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми с 21 марта по 4 апреля 2024 года подешевели дачи, частные дома и коттеджи. Цены снизились на 4,41%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.

«Пермь. С 21 марта по 4 апреля стоимость частных домов, коттеджей и дач в среднем снизилась на 4,41%. Средняя стоимость объектов достигла 10,7 млн рублей», — сказано в исследовании.

Аналитики отметили, что в Перми можно купить дом стоимостью от 600 тысяч до 38,5 млн рублей. Тенденция снижения цен на коттеджи прослеживается по всему Пермскому краю. С марта по апрель дома в регионе подешевели на 2%, а их средняя стоимость достигла 3,3 млн рублей.