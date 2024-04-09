В Курганской области дополнительно закупают лекарства из-за наводнения

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Из-за паводка в регионе дополнительно закупают лекарства Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области из-за паводка дополнительно закупаются необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

«Управлением совместно с департаментом здравоохранения Курганской области произведены расчеты необходимого количества вакцин и иных средств профилактики кишечных инфекций. Производится дополнительная закупка необходимых препаратов», — сообщается на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведется ежедневный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, проводится отбор проб для исследований. По данным ведомства, вода, предназначенная для питьевого водоснабжения, соответствует нормативам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС из-за наводнения. Под угрозой затопления более 60 населенных пунктов и десятки микрорайонов Кургана. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.

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В Курганской области из-за паводка дополнительно закупаются необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. «Управлением совместно с департаментом здравоохранения Курганской области произведены расчеты необходимого количества вакцин и иных средств профилактики кишечных инфекций. Производится дополнительная закупка необходимых препаратов», — сообщается на сайте ведомства. Также Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведется ежедневный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, проводится отбор проб для исследований. По данным ведомства, вода, предназначенная для питьевого водоснабжения, соответствует нормативам. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС из-за наводнения. Под угрозой затопления более 60 населенных пунктов и десятки микрорайонов Кургана. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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