В Курганской области дополнительно закупают лекарства из-за наводнения

В Курганской области из-за паводка дополнительно закупаются необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
«Управлением совместно с департаментом здравоохранения Курганской области произведены расчеты необходимого количества вакцин и иных средств профилактики кишечных инфекций. Производится дополнительная закупка необходимых препаратов», — сообщается на сайте ведомства.
Также Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведется ежедневный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, проводится отбор проб для исследований. По данным ведомства, вода, предназначенная для питьевого водоснабжения, соответствует нормативам.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС из-за наводнения. Под угрозой затопления более 60 населенных пунктов и десятки микрорайонов Кургана. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.
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В Курганской области из-за паводка дополнительно закупаются необходимые лекарственные препараты. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. «Управлением совместно с департаментом здравоохранения Курганской области произведены расчеты необходимого количества вакцин и иных средств профилактики кишечных инфекций. Производится дополнительная закупка необходимых препаратов», — сообщается на сайте ведомства. Также Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведется ежедневный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, проводится отбор проб для исследований. По данным ведомства, вода, предназначенная для питьевого водоснабжения, соответствует нормативам. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области власти ввели режим ЧС из-за наводнения. Под угрозой затопления более 60 населенных пунктов и десятки микрорайонов Кургана. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции.