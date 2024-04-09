Как Генпрокуратура изымает акции холдинга «Макфа» у семей Юревича и Белоусова

Процесс по иску о передаче государству предприятий холдинга «Макфа», едва начавшись, стал «закрытым» для СМИ и обычной публики. Так решил 9 апреля Центральный районный суд в Челябинске, выслушав ходатайство представителей Генпрокуратуры. Тем не менее, прежде чем журналистов попросили покинуть зал, там прозвучало немало подробностей с обеих сторон. URA.RU собрало аргументы представителей надзорного ведомства и адвокатов «Макфы», которыми они успели обменяться.
Мнение прокуратуры
Представители прокуратуры достаточно быстро предложили закрыть процесс для СМИ
Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти. Представители ведомства заявили, что представили суду 59 томов только дополнительных материалов по делу. Присовокупив, что с подачи «Макфы», аффилированных с ней компаний и лиц в СМИ развернута кампания по дезорганизации производства и доказывающая, что владельцем бизнесов был отец экс-губернатора Валерий Юревич. По мнению прокуратуры, последний был ширмой, позволяющей обойти антикоррупционные запреты его сыну.
После нескольких перепалок с адвокатами, представители прокуратуры заявили о необходимости предъявить на гражданском процессе доказательства из уголовного дела при сохранении тайны следствия. В частности, копии уголовного дела в отношении Юревича, а также показания свидетелей против него и Белоусова.
Аргументы юристов «Макфы»
Людмила Айвар и ее коллеги намерены доказать, что после ухода на госслужбу Михаил Юревич передал бизнес в управление отцу
В ответ юрист «Первого хлебокомбината» заявил, что возбужденное еще семь лет назад уголовное дело уже рассматривалось в открытом заседании. Кроме того, Юревич никогда не скрывал своих доходов. Соответственно, это не может служить причиной перевода процесса в закрытый режим, поскольку никаких новых тайн озвучено не будет. После чего всем присутствующим раздали официальное возражение на закрытие заседания. На вопрос судьи, почему документ был готов и размножен заранее, защита ответила, что предвидела намерение прокуроров закрыть процесс от общественности.
Еще одним поводом для ожесточенного спора стало утверждение юристов, что ссылок на новые документы (они были подготовлены в электронном виде) они не получали. И, стало быть, оказались не готовы к заседанию. Прокурорские парировали это тем, что ссылка представлена в письменных уведомлениях: есть сведения, подтверждающие, что ряд ответчиков под роспись получили, другим направили почтой
Позиция суда
На время процесса судья несколько раз указал адвокатам, что те очевидно играют на публику и пытаются получить расположение СМИ. После чего, выслушав обе стороны, ушел в совещательную комнату. Выйдя из которой, согласился с ходатайством Генпрокуратуры и закрыл дальнейшее разбирательство для прессы и зрителей. Кстати, о таком развитии событий в перерыве прямо говорили юристы «Макфы». Раздав заодно журналистам копии ряда документов по делу, подтверждающих их позицию. В том числе знаменитое постановление ФССП об аресте имущества совладельцев холдинга на 100 триллионов рублей.
28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. По итогам 2022 года их выручка оценивается более чем в 25 млрд рублей, а чистая прибыль — в 2,5 млрд рублей. Общая стоимость активов оценивается в 46 млрд рублей. Утвержденный в 2024 году план инвестиций в развитие предприятий в четырех регионах России оценивается в 9 млрд рублей.
Ответчиками по иску выступают 34 компании. Собственно «Макфа», «Первый хлебокомбинат» (с приватизации которого Юревичем начала строиться его бизнес-империя), свердловского хлебокомбината «СМАК», курганский «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область), «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область), ОАО «Челябинскоблгаз», «Проспект» (коммерческая недвижимость), «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), семь зарегистрированных на Кипре и в Нидерландах компаний, а также целый набор медиа: 31 канал, сайт 31tv.ru, радио DFM-Челябинск и Спутник-Челябинск (все входят в ИК «Медиа-Центр»).
Также среди ответчиков 13 физических лиц. Это экс-губернатор Михаил Юревич, его сын Александр Юревич, родители Валерий и Наталья Юревичи, экс-депутат Госдумы Белоусов и его жена Ирина Белоусова, дочь Валерия Чигинцева, зять Максим Чигинцев и другие. Их представляют почти 40 юристов. Среди них известные столичные адвокаты: Игорь Трунов, Людмила Айвар и Вячеслав Плахотнюк. Последний ранее добился в Верховном суде отмены приговора Белоусову по делу о взятке в 3,2 млрд рублей.
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Процесс по иску о передаче государству предприятий холдинга «Макфа», едва начавшись, стал «закрытым» для СМИ и обычной публики. Так решил 9 апреля Центральный районный суд в Челябинске, выслушав ходатайство представителей Генпрокуратуры. Тем не менее, прежде чем журналистов попросили покинуть зал, там прозвучало немало подробностей с обеих сторон. URA.RU собрало аргументы представителей надзорного ведомства и адвокатов «Макфы», которыми они успели обменяться. Мнение прокуратуры Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти. Представители ведомства заявили, что представили суду 59 томов только дополнительных материалов по делу. Присовокупив, что с подачи «Макфы», аффилированных с ней компаний и лиц в СМИ развернута кампания по дезорганизации производства и доказывающая, что владельцем бизнесов был отец экс-губернатора Валерий Юревич. По мнению прокуратуры, последний был ширмой, позволяющей обойти антикоррупционные запреты его сыну. После нескольких перепалок с адвокатами, представители прокуратуры заявили о необходимости предъявить на гражданском процессе доказательства из уголовного дела при сохранении тайны следствия. В частности, копии уголовного дела в отношении Юревича, а также показания свидетелей против него и Белоусова. Аргументы юристов «Макфы» В ответ юрист «Первого хлебокомбината» заявил, что возбужденное еще семь лет назад уголовное дело уже рассматривалось в открытом заседании. Кроме того, Юревич никогда не скрывал своих доходов. Соответственно, это не может служить причиной перевода процесса в закрытый режим, поскольку никаких новых тайн озвучено не будет. После чего всем присутствующим раздали официальное возражение на закрытие заседания. На вопрос судьи, почему документ был готов и размножен заранее, защита ответила, что предвидела намерение прокуроров закрыть процесс от общественности. Еще одним поводом для ожесточенного спора стало утверждение юристов, что ссылок на новые документы (они были подготовлены в электронном виде) они не получали. И, стало быть, оказались не готовы к заседанию. Прокурорские парировали это тем, что ссылка представлена в письменных уведомлениях: есть сведения, подтверждающие, что ряд ответчиков под роспись получили, другим направили почтой Позиция суда На время процесса судья несколько раз указал адвокатам, что те очевидно играют на публику и пытаются получить расположение СМИ. После чего, выслушав обе стороны, ушел в совещательную комнату. Выйдя из которой, согласился с ходатайством Генпрокуратуры и закрыл дальнейшее разбирательство для прессы и зрителей. Кстати, о таком развитии событий в перерыве прямо говорили юристы «Макфы». Раздав заодно журналистам копии ряда документов по делу, подтверждающих их позицию. В том числе знаменитое постановление ФССП об аресте имущества совладельцев холдинга на 100 триллионов рублей. Как изымают активы холдинга 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. По итогам 2022 года их выручка оценивается более чем в 25 млрд рублей, а чистая прибыль — в 2,5 млрд рублей. Общая стоимость активов оценивается в 46 млрд рублей. Утвержденный в 2024 году план инвестиций в развитие предприятий в четырех регионах России оценивается в 9 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают 34 компании. Собственно «Макфа», «Первый хлебокомбинат» (с приватизации которого Юревичем начала строиться его бизнес-империя), свердловского хлебокомбината «СМАК», курганский «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область), «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область), ОАО «Челябинскоблгаз», «Проспект» (коммерческая недвижимость), «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), семь зарегистрированных на Кипре и в Нидерландах компаний, а также целый набор медиа: 31 канал, сайт 31tv.ru, радио DFM-Челябинск и Спутник-Челябинск (все входят в ИК «Медиа-Центр»). Также среди ответчиков 13 физических лиц. Это экс-губернатор Михаил Юревич, его сын Александр Юревич, родители Валерий и Наталья Юревичи, экс-депутат Госдумы Белоусов и его жена Ирина Белоусова, дочь Валерия Чигинцева, зять Максим Чигинцев и другие. Их представляют почти 40 юристов. Среди них известные столичные адвокаты: Игорь Трунов, Людмила Айвар и Вячеслав Плахотнюк. Последний ранее добился в Верховном суде отмены приговора Белоусову по делу о взятке в 3,2 млрд рублей.