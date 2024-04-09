Как Генпрокуратура изымает акции холдинга «Макфа» у семей Юревича и Белоусова

Суд закрыл процесс о национализации «Макфы» после спора адвокатов и прокуроров

09 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Журналисты стали свидетелями ожесточенного спора сотрудников Генпрокуратуры и юристов «Макфы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Процесс по иску о передаче государству предприятий холдинга «Макфа», едва начавшись, стал «закрытым» для СМИ и обычной публики. Так решил 9 апреля Центральный районный суд в Челябинске, выслушав ходатайство представителей Генпрокуратуры. Тем не менее, прежде чем журналистов попросили покинуть зал, там прозвучало немало подробностей с обеих сторон. URA.RU собрало аргументы представителей надзорного ведомства и адвокатов «Макфы», которыми они успели обменяться. Мнение прокуратуры Представители прокуратуры достаточно быстро предложили закрыть процесс для СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти. Представители ведомства заявили, что представили суду 59 томов только дополнительных материалов по делу. Присовокупив, что с подачи «Макфы», аффилированных с ней компаний и лиц в СМИ развернута кампания по дезорганизации производства и доказывающая, что владельцем бизнесов был отец экс-губернатора Валерий Юревич. По мнению прокуратуры, последний был ширмой, позволяющей обойти антикоррупционные запреты его сыну. После нескольких перепалок с адвокатами, представители прокуратуры заявили о необходимости предъявить на гражданском процессе доказательства из уголовного дела при сохранении тайны следствия. В частности, копии уголовного дела в отношении Юревича, а также показания свидетелей против него и Белоусова. Аргументы юристов «Макфы» Людмила Айвар и ее коллеги намерены доказать, что после ухода на госслужбу Михаил Юревич передал бизнес в управление отцу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ответ юрист «Первого хлебокомбината» заявил, что возбужденное еще семь лет назад уголовное дело уже рассматривалось в открытом заседании. Кроме того, Юревич никогда не скрывал своих доходов. Соответственно, это не может служить причиной перевода процесса в закрытый режим, поскольку никаких новых тайн озвучено не будет. После чего всем присутствующим раздали официальное возражение на закрытие заседания. На вопрос судьи, почему документ был готов и размножен заранее, защита ответила, что предвидела намерение прокуроров закрыть процесс от общественности. Еще одним поводом для ожесточенного спора стало утверждение юристов, что ссылок на новые документы (они были подготовлены в электронном виде) они не получали. И, стало быть, оказались не готовы к заседанию. Прокурорские парировали это тем, что ссылка представлена в письменных уведомлениях: есть сведения, подтверждающие, что ряд ответчиков под роспись получили, другим направили почтой Позиция суда На время процесса судья несколько раз указал адвокатам, что те очевидно играют на публику и пытаются получить расположение СМИ. После чего, выслушав обе стороны, ушел в совещательную комнату. Выйдя из которой, согласился с ходатайством Генпрокуратуры и закрыл дальнейшее разбирательство для прессы и зрителей. Кстати, о таком развитии событий в перерыве прямо говорили юристы «Макфы». Раздав заодно журналистам копии ряда документов по делу, подтверждающих их позицию. В том числе знаменитое постановление ФССП об аресте имущества совладельцев холдинга на 100 триллионов рублей. Как изымают активы холдинга Новость по теме Чем известен холдинг «Макфа» челябинского экс-губернатора Юревича 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. По итогам 2022 года их выручка оценивается более чем в 25 млрд рублей, а чистая прибыль — в 2,5 млрд рублей. Общая стоимость активов оценивается в 46 млрд рублей. Утвержденный в 2024 году план инвестиций в развитие предприятий в четырех регионах России оценивается в 9 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают 34 компании. Собственно «Макфа», «Первый хлебокомбинат» (с приватизации которого Юревичем начала строиться его бизнес-империя), свердловского хлебокомбината «СМАК», курганский «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область), «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область), ОАО «Челябинскоблгаз», «Проспект» (коммерческая недвижимость), «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), семь зарегистрированных на Кипре и в Нидерландах компаний, а также целый набор медиа: 31 канал, сайт 31tv.ru, радио DFM-Челябинск и Спутник-Челябинск (все входят в ИК «Медиа-Центр»). Также среди ответчиков 13 физических лиц. Это экс-губернатор Михаил Юревич, его сын Александр Юревич, родители Валерий и Наталья Юревичи, экс-депутат Госдумы Белоусов и его жена Ирина Белоусова, дочь Валерия Чигинцева, зять Максим Чигинцев и другие. Их представляют почти 40 юристов. Среди них известные столичные адвокаты: Игорь Трунов, Людмила Айвар и Вячеслав Плахотнюк. Последний ранее добился в Верховном суде отмены приговора Белоусову по делу о взятке в 3,2 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Процесс по иску о передаче государству предприятий холдинга «Макфа», едва начавшись, стал «закрытым» для СМИ и обычной публики. Так решил 9 апреля Центральный районный суд в Челябинске, выслушав ходатайство представителей Генпрокуратуры. Тем не менее, прежде чем журналистов попросили покинуть зал, там прозвучало немало подробностей с обеих сторон. URA.RU собрало аргументы представителей надзорного ведомства и адвокатов «Макфы», которыми они успели обменяться. Мнение прокуратуры Основанием для иска указано коррупционное происхождение активов. По версии Генпрокуратуры РФ, бенефициары «Макфы» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти. Представители ведомства заявили, что представили суду 59 томов только дополнительных материалов по делу. Присовокупив, что с подачи «Макфы», аффилированных с ней компаний и лиц в СМИ развернута кампания по дезорганизации производства и доказывающая, что владельцем бизнесов был отец экс-губернатора Валерий Юревич. По мнению прокуратуры, последний был ширмой, позволяющей обойти антикоррупционные запреты его сыну. После нескольких перепалок с адвокатами, представители прокуратуры заявили о необходимости предъявить на гражданском процессе доказательства из уголовного дела при сохранении тайны следствия. В частности, копии уголовного дела в отношении Юревича, а также показания свидетелей против него и Белоусова. Аргументы юристов «Макфы» В ответ юрист «Первого хлебокомбината» заявил, что возбужденное еще семь лет назад уголовное дело уже рассматривалось в открытом заседании. Кроме того, Юревич никогда не скрывал своих доходов. Соответственно, это не может служить причиной перевода процесса в закрытый режим, поскольку никаких новых тайн озвучено не будет. После чего всем присутствующим раздали официальное возражение на закрытие заседания. На вопрос судьи, почему документ был готов и размножен заранее, защита ответила, что предвидела намерение прокуроров закрыть процесс от общественности. Еще одним поводом для ожесточенного спора стало утверждение юристов, что ссылок на новые документы (они были подготовлены в электронном виде) они не получали. И, стало быть, оказались не готовы к заседанию. Прокурорские парировали это тем, что ссылка представлена в письменных уведомлениях: есть сведения, подтверждающие, что ряд ответчиков под роспись получили, другим направили почтой Позиция суда На время процесса судья несколько раз указал адвокатам, что те очевидно играют на публику и пытаются получить расположение СМИ. После чего, выслушав обе стороны, ушел в совещательную комнату. Выйдя из которой, согласился с ходатайством Генпрокуратуры и закрыл дальнейшее разбирательство для прессы и зрителей. Кстати, о таком развитии событий в перерыве прямо говорили юристы «Макфы». Раздав заодно журналистам копии ряда документов по делу, подтверждающих их позицию. В том числе знаменитое постановление ФССП об аресте имущества совладельцев холдинга на 100 триллионов рублей. Как изымают активы холдинга 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный районный суд Челябинска и потребовала обратить в доход государства 100% акций крупнейшего российского производителя макарон АО «Макфа» и связанных с ним компаний. По итогам 2022 года их выручка оценивается более чем в 25 млрд рублей, а чистая прибыль — в 2,5 млрд рублей. Общая стоимость активов оценивается в 46 млрд рублей. Утвержденный в 2024 году план инвестиций в развитие предприятий в четырех регионах России оценивается в 9 млрд рублей. Ответчиками по иску выступают 34 компании. Собственно «Макфа», «Первый хлебокомбинат» (с приватизации которого Юревичем начала строиться его бизнес-империя), свердловского хлебокомбината «СМАК», курганский «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область), «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область), ОАО «Челябинскоблгаз», «Проспект» (коммерческая недвижимость), «Родник» (торгово-развлекательные комплексы), «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске), семь зарегистрированных на Кипре и в Нидерландах компаний, а также целый набор медиа: 31 канал, сайт 31tv.ru, радио DFM-Челябинск и Спутник-Челябинск (все входят в ИК «Медиа-Центр»). Также среди ответчиков 13 физических лиц. Это экс-губернатор Михаил Юревич, его сын Александр Юревич, родители Валерий и Наталья Юревичи, экс-депутат Госдумы Белоусов и его жена Ирина Белоусова, дочь Валерия Чигинцева, зять Максим Чигинцев и другие. Их представляют почти 40 юристов. Среди них известные столичные адвокаты: Игорь Трунов, Людмила Айвар и Вячеслав Плахотнюк. Последний ранее добился в Верховном суде отмены приговора Белоусову по делу о взятке в 3,2 млрд рублей.