03 апреля 2024

Приставы арестовали имущество «Смака»

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоматизированная линия по производству французских булочек хлебокомбината СМАК. Екатеринбург
Сотрудников предприятия предупредили об уголовной ответственности Фото:

Судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество холдинга «Макфа», куда входит екатеринбургский хлебокомбинат «Смак». Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бенефициаров «Макфы».

«Всех сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательство о явке в прокуратуру. Приставы также вручили исполнительный лист, постановление о возбуждении ИП, а также требование о предоставлении документов», — передает ТАСС слова Трунова.

По его словам, приставы ходили по квартирам сотрудников всех предприятий компании с предупреждениями. В московских и челябинских судах действия правоохранителей собираются обжаловать. «Именно из-за того, что это удар по продовольственной безопасности», — отметил адвокат.

Несколько дней назад сто известно об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. За этим последовал арест всех активов и счетов «Макфы», которой принадлежит 89% акций «Смака».

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Судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество холдинга «Макфа», куда входит екатеринбургский хлебокомбинат «Смак». Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бенефициаров «Макфы». «Всех сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательство о явке в прокуратуру. Приставы также вручили исполнительный лист, постановление о возбуждении ИП, а также требование о предоставлении документов», — передает ТАСС слова Трунова. По его словам, приставы ходили по квартирам сотрудников всех предприятий компании с предупреждениями. В московских и челябинских судах действия правоохранителей собираются обжаловать. «Именно из-за того, что это удар по продовольственной безопасности», — отметил адвокат. Несколько дней назад сто известно об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. За этим последовал арест всех активов и счетов «Макфы», которой принадлежит 89% акций «Смака».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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