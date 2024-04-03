Приставы арестовали имущество «Смака»

Судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество холдинга «Макфа», куда входит екатеринбургский хлебокомбинат «Смак». Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы бенефициаров «Макфы».
«Всех сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательство о явке в прокуратуру. Приставы также вручили исполнительный лист, постановление о возбуждении ИП, а также требование о предоставлении документов», — передает ТАСС слова Трунова.
По его словам, приставы ходили по квартирам сотрудников всех предприятий компании с предупреждениями. В московских и челябинских судах действия правоохранителей собираются обжаловать. «Именно из-за того, что это удар по продовольственной безопасности», — отметил адвокат.
Несколько дней назад сто известно об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. За этим последовал арест всех активов и счетов «Макфы», которой принадлежит 89% акций «Смака».
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