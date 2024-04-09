Более 600 курганцев эвакуировались из мест затопления

В Курганской области по данным на 9 апреля эвакуировано из мест затопления и подтопления 685 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По данным на 9 апреля в Курганской области эвакуировано 685 человек, часть которых живет у родных и близких. Открыто 92 пункта временного размещения, где проживает 187 человек. В больницах дополнительно развернуто 137 коек для размещения маломобильных граждан и инвалидов», — сообщили в telegram-канале правительства.
По данным на начало дня 8 апреля в пунктах временного размещения находились 119 человек, в том числе 39 детей. В ПВР эвакуированных кормят горячим питанием, также там организовано дежурство медработников, психологов и сотрудников органов правопорядка.
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В Курганской области по данным на 9 апреля эвакуировано из мест затопления и подтопления 685 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По данным на 9 апреля в Курганской области эвакуировано 685 человек, часть которых живет у родных и близких. Открыто 92 пункта временного размещения, где проживает 187 человек. В больницах дополнительно развернуто 137 коек для размещения маломобильных граждан и инвалидов», — сообщили в telegram-канале правительства. По данным на начало дня 8 апреля в пунктах временного размещения находились 119 человек, в том числе 39 детей. В ПВР эвакуированных кормят горячим питанием, также там организовано дежурство медработников, психологов и сотрудников органов правопорядка.