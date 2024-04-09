09 апреля 2024

Более 600 курганцев эвакуировались из мест затопления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , река, водоем, кама, моторная лодка, браконьерство, оттепель, рыбалка, весна, осень
Курганцы эвакуировались из мест затопления Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области по данным на 9 апреля эвакуировано из мест затопления и подтопления 685 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По данным на 9 апреля в Курганской области эвакуировано 685 человек, часть которых живет у родных и близких. Открыто 92 пункта временного размещения, где проживает 187 человек. В больницах дополнительно развернуто 137 коек для размещения маломобильных граждан и инвалидов», — сообщили в telegram-канале правительства.

По данным на начало дня 8 апреля в пунктах временного размещения находились 119 человек, в том числе 39 детей. В ПВР эвакуированных кормят горячим питанием, также там организовано дежурство медработников, психологов и сотрудников органов правопорядка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области по данным на 9 апреля эвакуировано из мест затопления и подтопления 685 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По данным на 9 апреля в Курганской области эвакуировано 685 человек, часть которых живет у родных и близких. Открыто 92 пункта временного размещения, где проживает 187 человек. В больницах дополнительно развернуто 137 коек для размещения маломобильных граждан и инвалидов», — сообщили в telegram-канале правительства. По данным на начало дня 8 апреля в пунктах временного размещения находились 119 человек, в том числе 39 детей. В ПВР эвакуированных кормят горячим питанием, также там организовано дежурство медработников, психологов и сотрудников органов правопорядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...