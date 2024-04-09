В Звериноголовском округе власти готовы открыть еще два ПВР

Дополнительные ПВР откроют при необходимости (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Власти Звериноголовского округа при необходимости могут открыть еще два пункта временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.
«При необходимости местные власти могут развернуть еще два ПВР на территории муниципалитета. Еще один на 100 мест предоставляет Куртамышский округ», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Жителей округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в реке Тобол. В 24:00 уровень воды составил 933 сантиметра.
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