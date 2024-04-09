09 апреля 2024

В Звериноголовском округе власти готовы открыть еще два ПВР

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Дополнительные ПВР откроют при необходимости (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти Звериноголовского округа при необходимости могут открыть еще два пункта временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«При необходимости местные власти могут развернуть еще два ПВР на территории муниципалитета. Еще один на 100 мест предоставляет Куртамышский округ», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Жителей округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в реке Тобол. В 24:00 уровень воды составил 933 сантиметра.

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Власти Звериноголовского округа при необходимости могут открыть еще два пункта временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. «При необходимости местные власти могут развернуть еще два ПВР на территории муниципалитета. Еще один на 100 мест предоставляет Куртамышский округ», — сообщили в telegram-канале мэрии. Жителей округа принудительно эвакуируют из-за быстрого притока воды в реке Тобол. В 24:00 уровень воды составил 933 сантиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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