В Тюменской области открыли горячую линию по вопросам паводка. Об этом сообщается в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Тюменцы могут узнать о ситуации с «большой водой» по номеру 122 (кнопка 3).
«У операторов можно уточнить: что делать, если дом попал в объявленный район затопления? Что делать при эвакуации? Как себя вести в зоне затопления? Как действовать после спада воды? Какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков размер выплаты и как ее получить?» — сообщается в инфоцентре. Также тюменцы могут стать волонтерами, для этого им нужно обратиться в ГУ МЧС по региону по телефону +7 (3452) 59-05-49.
В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. По словам губернатора региона Александра Моора, он введен заблаговременно, ситуация контролируемая. Жителям некоторых СНТ рекомендуют готовиться к эвакуации и переезжать из опасных зон. Четыре моста оказались в зоне подтопления.
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В Тюменской области открыли горячую линию по вопросам паводка. Об этом сообщается в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Тюменцы могут узнать о ситуации с «большой водой» по номеру 122 (кнопка 3). «У операторов можно уточнить: что делать, если дом попал в объявленный район затопления? Что делать при эвакуации? Как себя вести в зоне затопления? Как действовать после спада воды? Какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков размер выплаты и как ее получить?» — сообщается в инфоцентре. Также тюменцы могут стать волонтерами, для этого им нужно обратиться в ГУ МЧС по региону по телефону +7 (3452) 59-05-49. В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. По словам губернатора региона Александра Моора, он введен заблаговременно, ситуация контролируемая. Жителям некоторых СНТ рекомендуют готовиться к эвакуации и переезжать из опасных зон. Четыре моста оказались в зоне подтопления.