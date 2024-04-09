В Тюменской области открыли горячую линию по вопросам паводка

10 апреля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Тюменцы могут узнать о ситуации с «большой водой» по номеру 122 (кнопка 3) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области открыли горячую линию по вопросам паводка. Об этом сообщается в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Тюменцы могут узнать о ситуации с «большой водой» по номеру 122 (кнопка 3). «У операторов можно уточнить: что делать, если дом попал в объявленный район затопления? Что делать при эвакуации? Как себя вести в зоне затопления? Как действовать после спада воды? Какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков размер выплаты и как ее получить?» — сообщается в инфоцентре. Также тюменцы могут стать волонтерами, для этого им нужно обратиться в ГУ МЧС по региону по телефону +7 (3452) 59-05-49. В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. По словам губернатора региона Александра Моора, он введен заблаговременно, ситуация контролируемая. Жителям некоторых СНТ рекомендуют готовиться к эвакуации и переезжать из опасных зон. Четыре моста оказались в зоне подтопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области открыли горячую линию по вопросам паводка. Об этом сообщается в telegram-канале инфоцентра правительства региона. Тюменцы могут узнать о ситуации с «большой водой» по номеру 122 (кнопка 3). «У операторов можно уточнить: что делать, если дом попал в объявленный район затопления? Что делать при эвакуации? Как себя вести в зоне затопления? Как действовать после спада воды? Какие виды помощи могут получить пострадавшие от паводка, каков размер выплаты и как ее получить?» — сообщается в инфоцентре. Также тюменцы могут стать волонтерами, для этого им нужно обратиться в ГУ МЧС по региону по телефону +7 (3452) 59-05-49. В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. По словам губернатора региона Александра Моора, он введен заблаговременно, ситуация контролируемая. Жителям некоторых СНТ рекомендуют готовиться к эвакуации и переезжать из опасных зон. Четыре моста оказались в зоне подтопления.