В Тюменской области топит мосты

В Тюменской области четыре моста оказались в стадии подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.
«Четыре низководных моста в Аромашевском районе Тюменской области — в стадии подтопления. Это подъезды к населенным пунктам: д. Кармацкая; д. Валгина; д. Русакова; д. Новоуфимская», — указано в сообщении инфоцентра.
Отмечается, что во всех поселениях есть объездные пути. Как уверил глава Аромашевского района Игорь Власов, ситуация находится под контролем.
В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. Ранее сообщалось, что некоторые низководные мосты уже перекрыли. В регион прилетел глава МЧС Александр Куренков, он уже осмотрел совместно с губернатором Тюменской области дамбу в Ялуторовском районе.
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В Тюменской области четыре моста оказались в стадии подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Четыре низководных моста в Аромашевском районе Тюменской области — в стадии подтопления. Это подъезды к населенным пунктам: д. Кармацкая; д. Валгина; д. Русакова; д. Новоуфимская», — указано в сообщении инфоцентра. Отмечается, что во всех поселениях есть объездные пути. Как уверил глава Аромашевского района Игорь Власов, ситуация находится под контролем. В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. Ранее сообщалось, что некоторые низководные мосты уже перекрыли. В регион прилетел глава МЧС Александр Куренков, он уже осмотрел совместно с губернатором Тюменской области дамбу в Ялуторовском районе.