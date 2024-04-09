09 апреля 2024

В Тюменской области топит мосты

В Тюменской области четыре моста оказались в зоне подтопления
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Паводок Курган, мчс, паводок
Как уверил глава Аромашевского района Игорь Власов, ситуация находится под контролем (архивное фото) Фото:
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В Тюменской области четыре моста оказались в стадии подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

«Четыре низководных моста в Аромашевском районе Тюменской области — в стадии подтопления. Это подъезды к населенным пунктам: д. Кармацкая; д. Валгина; д. Русакова; д. Новоуфимская», — указано в сообщении инфоцентра.

Отмечается, что во всех поселениях есть объездные пути. Как уверил глава Аромашевского района Игорь Власов, ситуация находится под контролем.

В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. Ранее сообщалось, что некоторые низководные мосты уже перекрыли. В регион прилетел глава МЧС Александр Куренков, он уже осмотрел совместно с губернатором Тюменской области дамбу в Ялуторовском районе.

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В Тюменской области четыре моста оказались в стадии подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Четыре низководных моста в Аромашевском районе Тюменской области — в стадии подтопления. Это подъезды к населенным пунктам: д. Кармацкая; д. Валгина; д. Русакова; д. Новоуфимская», — указано в сообщении инфоцентра. Отмечается, что во всех поселениях есть объездные пути. Как уверил глава Аромашевского района Игорь Власов, ситуация находится под контролем. В Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. Ранее сообщалось, что некоторые низководные мосты уже перекрыли. В регион прилетел глава МЧС Александр Куренков, он уже осмотрел совместно с губернатором Тюменской области дамбу в Ялуторовском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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