Получатель господдержки обманывает курганский пункт весового контроля. Фото

11 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Водители, работающие на компанию, ездят с перегрузами и скрывают номера (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области грузовики предпринимателя, который получает господдержку, скрывают номера и ездят с перегрузами. Тем самым они разбивают дороги, которые строились за федеральные деньги. Бизнесмен обманывает единственный работающий в Курганской области АПВГК на шоссе Тюнина, который установили по поручению губернатора Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы дорожного хозяйства. «Средства фиксации перегруза обнаружили превышение на ось в два раза. При норме в 16 тонн, нагрузка составила почти 30. Машина везла щебень в село Кетово для строительства дороги. Причем, судя по фото, качество щебня очень сомнительное. Но номера автомобиля камерам распознать не удалось», — говорят источники. Они утверждают, что грузовой автомобиль, проезжая через пункт весового контроля, прятал номер. На представленных фото видно, что механическое устройство крепления номера просто откидывало его. И так происходило не с одной машиной, а с несколькими автомобилями. Вычислить нарушителя при этом властям не составило труда. Грузовик попал в объектив следующих камер. «Поэтому избежать ответственности ему не удастся. Штрафы грозят до 400 тысяч рублей. Самое возмутительное, что бизнесмен получает господдержку на льготное приобретение техники. А сам вредит дорогам, которые из-за весенней распутицы перегрузы могут раздавить», — говорят инсайдеры. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до представителя компании, чтобы получить комментарий. Ранее стало известно, что на курганских дорогах сократилось число нарушений при грузоперевозке. При этом несколько пунктов весового контроля не работают. В регионе некоторые грузовики объезжают пункт АПВГК через микрорайон Теплый Стан. Водители грузовиков предпринимателя, в том числе, закрывают номера Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области грузовики предпринимателя, который получает господдержку, скрывают номера и ездят с перегрузами. Тем самым они разбивают дороги, которые строились за федеральные деньги. Бизнесмен обманывает единственный работающий в Курганской области АПВГК на шоссе Тюнина, который установили по поручению губернатора Вадима Шумкова. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы дорожного хозяйства. «Средства фиксации перегруза обнаружили превышение на ось в два раза. При норме в 16 тонн, нагрузка составила почти 30. Машина везла щебень в село Кетово для строительства дороги. Причем, судя по фото, качество щебня очень сомнительное. Но номера автомобиля камерам распознать не удалось», — говорят источники. Они утверждают, что грузовой автомобиль, проезжая через пункт весового контроля, прятал номер. На представленных фото видно, что механическое устройство крепления номера просто откидывало его. И так происходило не с одной машиной, а с несколькими автомобилями. Вычислить нарушителя при этом властям не составило труда. Грузовик попал в объектив следующих камер. «Поэтому избежать ответственности ему не удастся. Штрафы грозят до 400 тысяч рублей. Самое возмутительное, что бизнесмен получает господдержку на льготное приобретение техники. А сам вредит дорогам, которые из-за весенней распутицы перегрузы могут раздавить», — говорят инсайдеры. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до представителя компании, чтобы получить комментарий. Ранее стало известно, что на курганских дорогах сократилось число нарушений при грузоперевозке. При этом несколько пунктов весового контроля не работают. В регионе некоторые грузовики объезжают пункт АПВГК через микрорайон Теплый Стан.