Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Об этом этом сообщили в telegram-канале МЧС России. Также он пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости.
«Спасибо большое за проведенную работу, за ту сплоченность, которую вы демонстрируете всей стране. Работаем вместе», — приводит МЧС слова Куренкова.
Совместно с губернатором региона Александром Моором глава МЧС проверил подготовку к паводку в регионе. Он отметил, что важно предусмотреть все меры на случай ЧС. В том числе подготовить запас воды и пункты временного размещения. Также, по его словам, нужно взаимодействовать с волонтерами.
Режим ЧС по паводку введен в регионе с 8 апреля. Сильный подъем уровня воды прогнозируют в реках Тобол и Ишим. По данным властей, прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Пик «большой воды» в Ишиме наступит 22—23 апреля.
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Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Об этом этом сообщили в telegram-канале МЧС России. Также он пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости. «Спасибо большое за проведенную работу, за ту сплоченность, которую вы демонстрируете всей стране. Работаем вместе», — приводит МЧС слова Куренкова. Совместно с губернатором региона Александром Моором глава МЧС проверил подготовку к паводку в регионе. Он отметил, что важно предусмотреть все меры на случай ЧС. В том числе подготовить запас воды и пункты временного размещения. Также, по его словам, нужно взаимодействовать с волонтерами. Режим ЧС по паводку введен в регионе с 8 апреля. Сильный подъем уровня воды прогнозируют в реках Тобол и Ишим. По данным властей, прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Пик «большой воды» в Ишиме наступит 22—23 апреля.