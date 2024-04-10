Глава МЧС России высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , шумков вадим, куренков александр, шумков
Куренков пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Об этом этом сообщили в telegram-канале МЧС России. Также он пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости.

«Спасибо большое за проведенную работу, за ту сплоченность, которую вы демонстрируете всей стране. Работаем вместе», — приводит МЧС слова Куренкова.

Совместно с губернатором региона Александром Моором глава МЧС проверил подготовку к паводку в регионе. Он отметил, что важно предусмотреть все меры на случай ЧС. В том числе подготовить запас воды и пункты временного размещения. Также, по его словам, нужно взаимодействовать с волонтерами.

Режим ЧС по паводку введен в регионе с 8 апреля. Сильный подъем уровня воды прогнозируют в реках Тобол и Ишим. По данным властей, прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Пик «большой воды» в Ишиме наступит 22—23 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Об этом этом сообщили в telegram-канале МЧС России. Также он пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости. «Спасибо большое за проведенную работу, за ту сплоченность, которую вы демонстрируете всей стране. Работаем вместе», — приводит МЧС слова Куренкова. Совместно с губернатором региона Александром Моором глава МЧС проверил подготовку к паводку в регионе. Он отметил, что важно предусмотреть все меры на случай ЧС. В том числе подготовить запас воды и пункты временного размещения. Также, по его словам, нужно взаимодействовать с волонтерами. Режим ЧС по паводку введен в регионе с 8 апреля. Сильный подъем уровня воды прогнозируют в реках Тобол и Ишим. По данным властей, прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Пик «большой воды» в Ишиме наступит 22—23 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...