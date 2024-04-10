Глава МЧС России высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Видео

10 апреля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Куренков пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Об этом этом сообщили в telegram-канале МЧС России. Также он пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости. «Спасибо большое за проведенную работу, за ту сплоченность, которую вы демонстрируете всей стране. Работаем вместе», — приводит МЧС слова Куренкова. Совместно с губернатором региона Александром Моором глава МЧС проверил подготовку к паводку в регионе. Он отметил, что важно предусмотреть все меры на случай ЧС. В том числе подготовить запас воды и пункты временного размещения. Также, по его словам, нужно взаимодействовать с волонтерами. Режим ЧС по паводку введен в регионе с 8 апреля. Сильный подъем уровня воды прогнозируют в реках Тобол и Ишим. По данным властей, прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Пик «большой воды» в Ишиме наступит 22—23 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС России Александр Куренков высоко оценил готовность Тюменской области к паводку. Об этом этом сообщили в telegram-канале МЧС России. Также он пообещал направить дополнительные силы в регион для оказания помощи в ликвидации последствий паводка при необходимости. «Спасибо большое за проведенную работу, за ту сплоченность, которую вы демонстрируете всей стране. Работаем вместе», — приводит МЧС слова Куренкова. Совместно с губернатором региона Александром Моором глава МЧС проверил подготовку к паводку в регионе. Он отметил, что важно предусмотреть все меры на случай ЧС. В том числе подготовить запас воды и пункты временного размещения. Также, по его словам, нужно взаимодействовать с волонтерами. Режим ЧС по паводку введен в регионе с 8 апреля. Сильный подъем уровня воды прогнозируют в реках Тобол и Ишим. По данным властей, прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Пик «большой воды» в Ишиме наступит 22—23 апреля.