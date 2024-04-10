Мэр Ишима раскрыл даты пика паводка

Мэр Ишима Шишкин: пик паводка в городе ожидается 22—23 апреля

10 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Власти отсыпают участки на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишиме (Тюменская область) пик паводка ожидается 22—23 апреля. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин. Власти отсыпают участки на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома. «В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22—23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырех подразделений ведем отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома», — написал Шишкин. В городе также запустили горячую линию. По номерам 5-16-37 и 5-16-85 все желающие могут сообщить о потребности в эвакуации, размещении животных в приюте и волонтерской помощи. В Ишиме уровень воды за сутки поднялся на 34 см. Жители некоторых СНТ начали эвакуироваться и искать, где застраховать дома. Как рассказал URA.RU Шишкин, уровень воды во время паводка поднимется на 1,5-2 метра выше, чем было во время затопления в 2017 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишиме (Тюменская область) пик паводка ожидается 22—23 апреля. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин. Власти отсыпают участки на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома. «В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22—23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырех подразделений ведем отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома», — написал Шишкин. В городе также запустили горячую линию. По номерам 5-16-37 и 5-16-85 все желающие могут сообщить о потребности в эвакуации, размещении животных в приюте и волонтерской помощи. В Ишиме уровень воды за сутки поднялся на 34 см. Жители некоторых СНТ начали эвакуироваться и искать, где застраховать дома. Как рассказал URA.RU Шишкин, уровень воды во время паводка поднимется на 1,5-2 метра выше, чем было во время затопления в 2017 году.