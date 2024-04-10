Мэр Ишима раскрыл даты пика паводка

Мэр Ишима Шишкин: пик паводка в городе ожидается 22—23 апреля
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СНД Медик, зона затопления, Ишим. Тюмень , ишим, зона затопления, паводок, река
Власти отсыпают участки на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома Фото:
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В Ишиме (Тюменская область) пик паводка ожидается 22—23 апреля. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин. Власти отсыпают участки на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома.

«В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22—23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырех подразделений ведем отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома», — написал Шишкин.

В городе также запустили горячую линию. По номерам 5-16-37 и 5-16-85 все желающие могут сообщить о потребности в эвакуации, размещении животных в приюте и волонтерской помощи.

В Ишиме уровень воды за сутки поднялся на 34 см. Жители некоторых СНТ начали эвакуироваться и искать, где застраховать дома. Как рассказал URA.RU Шишкин, уровень воды во время паводка поднимется на 1,5-2 метра выше, чем было во время затопления в 2017 году.

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В Ишиме (Тюменская область) пик паводка ожидается 22—23 апреля. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин. Власти отсыпают участки на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома. «В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22—23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырех подразделений ведем отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома», — написал Шишкин. В городе также запустили горячую линию. По номерам 5-16-37 и 5-16-85 все желающие могут сообщить о потребности в эвакуации, размещении животных в приюте и волонтерской помощи. В Ишиме уровень воды за сутки поднялся на 34 см. Жители некоторых СНТ начали эвакуироваться и искать, где застраховать дома. Как рассказал URA.RU Шишкин, уровень воды во время паводка поднимется на 1,5-2 метра выше, чем было во время затопления в 2017 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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