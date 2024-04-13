Необходимость реконструкции дамбы в Кургане была понятна еще зимой

Член Общественного совета Минэнерго Тетельмин:масштаб паводка был известен зимой

13 апреля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Дамбы необходимо обследовать каждые пять лет, отметил Владимир Тетельмин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень прибывающей воды в Курганской области власти должны были спрогнозировать еще зимой и заранее начать реконструировать дамбу. С учетом количества выпавшего снега, было очевидно, что паводок будет сильный, рассказал в беседе URA.RU член Общественного совета Министерства энергетики РФ, экс-зампредседателя комитета Госдумы по экологии (лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений), доктор технических наук Владимир Тетельмин. Дамбу в Кургане, которая проходит по правому берегу Тобола (протяженность 30 км), реконструировали и повышали ее уровень около 10 лет назад. Сейчас расчетная отметка, по словам директора городского управления дорожного хозяйства и благоустройства города Дениса Давыдова, составляет 10,5 метров. В ожидании подтопления из-за паводка и поднятия уровня реки Тобол, жители в разных частях города круглосуточно строят дамбу и укрепляют прорехи в ней мешками с песком. По данным на 13 апреля, уровень воды в районе села Звериноголовское составил уже 978 см. Новость по теме Как движется волна наводнения по Курганской области. Карта «Величину паводка можно было спрогнозировать еще зимой. Ведь все видели, сколько выпало снега, а значит можно было понять, какая будет кубатура паводка. Властям надо было серьезнее отнестись к этому и начать работы раньше. Даже пример Оренбургской области должен был заставить ответственных за это сразу нарастить дамбу без привлечения волонтеров и местных жителей. Высоту дамбы должны реконструировать согласно ожидаемому паводку. Выстраивать с тем запасом, чтобы она превышала прогнозируемую отметку», — заявил Владимир Тетельмин. Экс-депутат также отметил, что напорные сооружения нужно обследовать каждые пять лет. Если дамба в Кургане не соответствует проекту, то ее может прорвать. «Если дамба в Кургане выполнена согласно проекту, то она выдержит любой напор, который является проектным и ожидаемым. А если она выполнена как попало, то с ней повторится история, которая наблюдалась в Оренбургской области. В Орске строители утверждали, что дамбу строили с соблюдением всех нормативов строительства. По факту оказалось, что это не так. Дамбу прорвало при напоре воды, который был предусмотрен проектом. Такие трагические события происходят, когда сооружения строят халтурно, с элементами воровства и экономии в свою пользу. В середине 90-х годов я лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений. Сейчас он существует в России и предписывает раз в пять лет такие напорные сооружения обследовать. Этим должны заниматься Ростехнодзор, проектировщики, строители, общественные эксперты. Если выявляется что-то несоответствующее нормам, (провалы, просадки, обрушение) организации, которые эксплуатируют эту дамбу или плотину, обязаны устранить эти недостатки», — дополнил он. Новость по теме Шумков объяснил, какую часть Кургана затопит, если дамба не выдержит В разговоре с агентством Тетельмин рассказал как можно защитить регионы России от паводков. «Глобальное потепление наблюдается уже 50 лет. Каждый год температура выше, осадков больше. Все раньше приходит весна, быстро тает снег, и соответственно приходят такие разрушительные половодья. По мере глобального потепления, растет и количество осадков. К 2050 году их будет еще больше, а значит и количество катастрофических наводнений будет увеличено. Сейчас в мире в год происходит около 300 подобных аномалий в год. В 2050 году по моим расчетам будет около 400 в год. В России это будет очень большой масштаб разрушений. Поэтому надо пересмотреть все нормы и стандарты строительства, понять где можно возводить, а где категорически нельзя. Дамбы нужно делать выше. Возможно даже перенести какие-то поселки на более возвышенные участки. В общем, надо провести серьезную работу по всей территории России, составить федеральную программу, чтобы никогда больше люди не терпели таких катастроф», — подытожил Тетельмин. В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба из-за паводка. Из берегов вышла река Тобол. Плюс, Казахстан усилил сброс воды, чтобы предотвратить переполнение водохранилища в период весеннего таяния снегов. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень прибывающей воды в Курганской области власти должны были спрогнозировать еще зимой и заранее начать реконструировать дамбу. С учетом количества выпавшего снега, было очевидно, что паводок будет сильный, рассказал в беседе URA.RU член Общественного совета Министерства энергетики РФ, экс-зампредседателя комитета Госдумы по экологии (лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений), доктор технических наук Владимир Тетельмин. Дамбу в Кургане, которая проходит по правому берегу Тобола (протяженность 30 км), реконструировали и повышали ее уровень около 10 лет назад. Сейчас расчетная отметка, по словам директора городского управления дорожного хозяйства и благоустройства города Дениса Давыдова, составляет 10,5 метров. В ожидании подтопления из-за паводка и поднятия уровня реки Тобол, жители в разных частях города круглосуточно строят дамбу и укрепляют прорехи в ней мешками с песком. По данным на 13 апреля, уровень воды в районе села Звериноголовское составил уже 978 см. «Величину паводка можно было спрогнозировать еще зимой. Ведь все видели, сколько выпало снега, а значит можно было понять, какая будет кубатура паводка. Властям надо было серьезнее отнестись к этому и начать работы раньше. Даже пример Оренбургской области должен был заставить ответственных за это сразу нарастить дамбу без привлечения волонтеров и местных жителей. Высоту дамбы должны реконструировать согласно ожидаемому паводку. Выстраивать с тем запасом, чтобы она превышала прогнозируемую отметку», — заявил Владимир Тетельмин. Экс-депутат также отметил, что напорные сооружения нужно обследовать каждые пять лет. Если дамба в Кургане не соответствует проекту, то ее может прорвать. «Если дамба в Кургане выполнена согласно проекту, то она выдержит любой напор, который является проектным и ожидаемым. А если она выполнена как попало, то с ней повторится история, которая наблюдалась в Оренбургской области. В Орске строители утверждали, что дамбу строили с соблюдением всех нормативов строительства. По факту оказалось, что это не так. Дамбу прорвало при напоре воды, который был предусмотрен проектом. Такие трагические события происходят, когда сооружения строят халтурно, с элементами воровства и экономии в свою пользу. В середине 90-х годов я лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений. Сейчас он существует в России и предписывает раз в пять лет такие напорные сооружения обследовать. Этим должны заниматься Ростехнодзор, проектировщики, строители, общественные эксперты. Если выявляется что-то несоответствующее нормам, (провалы, просадки, обрушение) организации, которые эксплуатируют эту дамбу или плотину, обязаны устранить эти недостатки», — дополнил он. В разговоре с агентством Тетельмин рассказал как можно защитить регионы России от паводков. «Глобальное потепление наблюдается уже 50 лет. Каждый год температура выше, осадков больше. Все раньше приходит весна, быстро тает снег, и соответственно приходят такие разрушительные половодья. По мере глобального потепления, растет и количество осадков. К 2050 году их будет еще больше, а значит и количество катастрофических наводнений будет увеличено. Сейчас в мире в год происходит около 300 подобных аномалий в год. В 2050 году по моим расчетам будет около 400 в год. В России это будет очень большой масштаб разрушений. Поэтому надо пересмотреть все нормы и стандарты строительства, понять где можно возводить, а где категорически нельзя. Дамбы нужно делать выше. Возможно даже перенести какие-то поселки на более возвышенные участки. В общем, надо провести серьезную работу по всей территории России, составить федеральную программу, чтобы никогда больше люди не терпели таких катастроф», — подытожил Тетельмин. В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба из-за паводка. Из берегов вышла река Тобол. Плюс, Казахстан усилил сброс воды, чтобы предотвратить переполнение водохранилища в период весеннего таяния снегов. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления