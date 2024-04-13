Необходимость реконструкции дамбы в Кургане была понятна еще зимой

Уровень прибывающей воды в Курганской области власти должны были спрогнозировать еще зимой и заранее начать реконструировать дамбу. С учетом количества выпавшего снега, было очевидно, что паводок будет сильный, рассказал в беседе URA.RU член Общественного совета Министерства энергетики РФ, экс-зампредседателя комитета Госдумы по экологии (лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений), доктор технических наук Владимир Тетельмин.
Дамбу в Кургане, которая проходит по правому берегу Тобола (протяженность 30 км), реконструировали и повышали ее уровень около 10 лет назад. Сейчас расчетная отметка, по словам директора городского управления дорожного хозяйства и благоустройства города Дениса Давыдова, составляет 10,5 метров. В ожидании подтопления из-за паводка и поднятия уровня реки Тобол, жители в разных частях города круглосуточно строят дамбу и укрепляют прорехи в ней мешками с песком. По данным на 13 апреля, уровень воды в районе села Звериноголовское составил уже 978 см.
«Величину паводка можно было спрогнозировать еще зимой. Ведь все видели, сколько выпало снега, а значит можно было понять, какая будет кубатура паводка. Властям надо было серьезнее отнестись к этому и начать работы раньше. Даже пример Оренбургской области должен был заставить ответственных за это сразу нарастить дамбу без привлечения волонтеров и местных жителей. Высоту дамбы должны реконструировать согласно ожидаемому паводку. Выстраивать с тем запасом, чтобы она превышала прогнозируемую отметку», — заявил Владимир Тетельмин.
Экс-депутат также отметил, что напорные сооружения нужно обследовать каждые пять лет. Если дамба в Кургане не соответствует проекту, то ее может прорвать. «Если дамба в Кургане выполнена согласно проекту, то она выдержит любой напор, который является проектным и ожидаемым. А если она выполнена как попало, то с ней повторится история, которая наблюдалась в Оренбургской области. В Орске строители утверждали, что дамбу строили с соблюдением всех нормативов строительства. По факту оказалось, что это не так. Дамбу прорвало при напоре воды, который был предусмотрен проектом. Такие трагические события происходят, когда сооружения строят халтурно, с элементами воровства и экономии в свою пользу. В середине 90-х годов я лоббировал закон о безопасности гидротехнических сооружений. Сейчас он существует в России и предписывает раз в пять лет такие напорные сооружения обследовать. Этим должны заниматься Ростехнодзор, проектировщики, строители, общественные эксперты. Если выявляется что-то несоответствующее нормам, (провалы, просадки, обрушение) организации, которые эксплуатируют эту дамбу или плотину, обязаны устранить эти недостатки», — дополнил он.
В разговоре с агентством Тетельмин рассказал как можно защитить регионы России от паводков. «Глобальное потепление наблюдается уже 50 лет. Каждый год температура выше, осадков больше. Все раньше приходит весна, быстро тает снег, и соответственно приходят такие разрушительные половодья. По мере глобального потепления, растет и количество осадков. К 2050 году их будет еще больше, а значит и количество катастрофических наводнений будет увеличено. Сейчас в мире в год происходит около 300 подобных аномалий в год. В 2050 году по моим расчетам будет около 400 в год. В России это будет очень большой масштаб разрушений. Поэтому надо пересмотреть все нормы и стандарты строительства, понять где можно возводить, а где категорически нельзя. Дамбы нужно делать выше. Возможно даже перенести какие-то поселки на более возвышенные участки. В общем, надо провести серьезную работу по всей территории России, составить федеральную программу, чтобы никогда больше люди не терпели таких катастроф», — подытожил Тетельмин.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба из-за паводка. Из берегов вышла река Тобол. Плюс, Казахстан усилил сброс воды, чтобы предотвратить переполнение водохранилища в период весеннего таяния снегов. Власти Кургана продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления
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