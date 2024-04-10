10 апреля 2024

Потоп оставит без жилья три тысячи жителей Ишима

Власти Ишима ожидают затопления от двух до трех тысяч домов во время паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Пункты временного размещения в Ишиме примут до трех тысяч человек Фото:

В Ишиме Тюменской области под затопление попадут от двух до трех тысяч домов. Такую оценку предстоящим паводкам в беседе с URA.RU дал глава города Федор Шишкин.

«Все будет зависеть от уровня воды. Мы ожидаем подъема на уровне от 11 до 12 метров. Это значит, что в зоны затопления попадут от 1900 до 3000 домов», — сообщил URA.RU Шишкин.

Он пояснил, что для пострадавших от затопления в городе будут работать 24 пункта временного размещения. Они смогут принять до трех тысяч человек. В пунктах будет организовано питание, проживание и социальные услуги. «Обязательная служба психологической помощи, медики будут, какие-то вопросы с документами тоже будем помогать решать», — пояснил URA.RU руководитель одного из ПВР Андрей Гусев.

По его словам, временное размещение будет длиться столько, сколько понадобится. «Мы никого насильно выселять естественно не будем, никаких рамок и сроков нет. В 2017 году у нас были люди, которые с апреля прожили и до конца сентября», — сообщил URA.RU Гусев.

Ранее URA.RU рассказало, что паводки в Ишиме грозят побить все исторические рекорды. Ожидаемый подъем воды превысит показатели 2017 года на 1,5-2 метра.

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В Ишиме Тюменской области под затопление попадут от двух до трех тысяч домов. Такую оценку предстоящим паводкам в беседе с URA.RU дал глава города Федор Шишкин. «Все будет зависеть от уровня воды. Мы ожидаем подъема на уровне от 11 до 12 метров. Это значит, что в зоны затопления попадут от 1900 до 3000 домов», — сообщил URA.RU Шишкин. Он пояснил, что для пострадавших от затопления в городе будут работать 24 пункта временного размещения. Они смогут принять до трех тысяч человек. В пунктах будет организовано питание, проживание и социальные услуги. «Обязательная служба психологической помощи, медики будут, какие-то вопросы с документами тоже будем помогать решать», — пояснил URA.RU руководитель одного из ПВР Андрей Гусев. По его словам, временное размещение будет длиться столько, сколько понадобится. «Мы никого насильно выселять естественно не будем, никаких рамок и сроков нет. В 2017 году у нас были люди, которые с апреля прожили и до конца сентября», — сообщил URA.RU Гусев. Ранее URA.RU рассказало, что паводки в Ишиме грозят побить все исторические рекорды. Ожидаемый подъем воды превысит показатели 2017 года на 1,5-2 метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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