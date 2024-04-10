10 апреля 2024

В двух тюменских микрорайонах планируют провести КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос общежития на Фонвизина, 10. Екатеринбург, снос здания, развалины, руины, строительные работы, снос, реновация
Жители выступили единогласно за проведение реновации Фото:

В Тюмени на улицах Клары Цеткин, Таврической и Щербакова планируют провести комплексное развитие территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что жители выступили единогласно за проведение реновации.

«Жители трех домов — по ул. Клары Цеткин, 11, ул. Таврической, 13б, ул. Щербакова, 243в, за комплексное развитие территории. Вчера на встрече с представителями администрации города они единогласно выразили свою позицию», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что жителям, попавшим под КРТ, будет предоставляться преимущественно новое жилье. Относительно полученной квартиры можно сразу же осуществить приватизацию. Также власти добавили, что переезжающие по соцнайму не смогут выбрать район, в котором они хотели бы жить: по закону застройщик должен переселить людей в границах поселения. Однако озвучить свое желание о квартире в конкретном районе можно, вопрос будет решаться в рамках возможностей.

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В Тюмени на улицах Клары Цеткин, Таврической и Щербакова планируют провести комплексное развитие территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что жители выступили единогласно за проведение реновации. «Жители трех домов — по ул. Клары Цеткин, 11, ул. Таврической, 13б, ул. Щербакова, 243в, за комплексное развитие территории. Вчера на встрече с представителями администрации города они единогласно выразили свою позицию», — сообщили в мэрии. Отмечается, что жителям, попавшим под КРТ, будет предоставляться преимущественно новое жилье. Относительно полученной квартиры можно сразу же осуществить приватизацию. Также власти добавили, что переезжающие по соцнайму не смогут выбрать район, в котором они хотели бы жить: по закону застройщик должен переселить людей в границах поселения. Однако озвучить свое желание о квартире в конкретном районе можно, вопрос будет решаться в рамках возможностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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