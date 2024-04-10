В двух тюменских микрорайонах планируют провести КРТ

11 апреля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Жители выступили единогласно за проведение реновации Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени на улицах Клары Цеткин, Таврической и Щербакова планируют провести комплексное развитие территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что жители выступили единогласно за проведение реновации. «Жители трех домов — по ул. Клары Цеткин, 11, ул. Таврической, 13б, ул. Щербакова, 243в, за комплексное развитие территории. Вчера на встрече с представителями администрации города они единогласно выразили свою позицию», — сообщили в мэрии. Отмечается, что жителям, попавшим под КРТ, будет предоставляться преимущественно новое жилье. Относительно полученной квартиры можно сразу же осуществить приватизацию. Также власти добавили, что переезжающие по соцнайму не смогут выбрать район, в котором они хотели бы жить: по закону застройщик должен переселить людей в границах поселения. Однако озвучить свое желание о квартире в конкретном районе можно, вопрос будет решаться в рамках возможностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улицах Клары Цеткин, Таврической и Щербакова планируют провести комплексное развитие территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Отмечается, что жители выступили единогласно за проведение реновации. «Жители трех домов — по ул. Клары Цеткин, 11, ул. Таврической, 13б, ул. Щербакова, 243в, за комплексное развитие территории. Вчера на встрече с представителями администрации города они единогласно выразили свою позицию», — сообщили в мэрии. Отмечается, что жителям, попавшим под КРТ, будет предоставляться преимущественно новое жилье. Относительно полученной квартиры можно сразу же осуществить приватизацию. Также власти добавили, что переезжающие по соцнайму не смогут выбрать район, в котором они хотели бы жить: по закону застройщик должен переселить людей в границах поселения. Однако озвучить свое желание о квартире в конкретном районе можно, вопрос будет решаться в рамках возможностей.