Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье задержали

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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Задержанного доставят в следственные органы для разбирательства Фото:

В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк. По данным Shot, мотоциклиста распознали уличные камеры.

«Задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России „Щелковское“ 7 апреля этого года», — сообщает Ирина Волк в своем telegram-канале. Shot писал, что мужчина планировал залечь на дно около Ржева, однако его распознали уличные камеры. Задержанного доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что мужчина в Подмосковном Щелково 7 апреля убил полицейского, когда его обнаружили на закладке наркотиков. Также ему удалось ранить помощника полицейского.

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В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк. По данным Shot, мотоциклиста распознали уличные камеры. «Задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России „Щелковское“ 7 апреля этого года», — сообщает Ирина Волк в своем telegram-канале. Shot писал, что мужчина планировал залечь на дно около Ржева, однако его распознали уличные камеры. Задержанного доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Ранее сообщалось, что мужчина в Подмосковном Щелково 7 апреля убил полицейского, когда его обнаружили на закладке наркотиков. Также ему удалось ранить помощника полицейского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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