Происшествия Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье задержали 11 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 + Задержанного доставят в следственные органы для разбирательства Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк. По данным Shot, мотоциклиста распознали уличные камеры. «Задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России „Щелковское“ 7 апреля этого года», — сообщает Ирина Волк в своем telegram-канале . Shot писал, что мужчина планировал залечь на дно около Ржева, однако его распознали уличные камеры. Задержанного доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Ранее сообщалось, что мужчина в Подмосковном Щелково 7 апреля убил полицейского, когда его обнаружили на закладке наркотиков. Также ему удалось ранить помощника полицейского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тверской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье 7 апреля. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк. По данным Shot, мотоциклиста распознали уличные камеры. «Задержали подозреваемого в нападении на полицейских Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России „Щелковское“ 7 апреля этого года», — сообщает Ирина Волк в своем telegram-канале. Shot писал, что мужчина планировал залечь на дно около Ржева, однако его распознали уличные камеры. Задержанного доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Ранее сообщалось, что мужчина в Подмосковном Щелково 7 апреля убил полицейского, когда его обнаружили на закладке наркотиков. Также ему удалось ранить помощника полицейского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям