В Ноябрьске госпитализировали водителя, попавшего в тройное ДТП
В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись три иномарки, в результате ДТП пострадал водитель одной из них. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с автомобилем марки Kia Ceed, от столкновения Kia Ceed выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Highlander. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД в официальном telegram-канале.
Водитель был доставлен в больницу. После осмотра пострадавшего, он был госпитализирован в стационар.
В Ноябрьске в тройном ДТП пострадал водитель иномарки
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