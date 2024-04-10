В Ноябрьске госпитализировали водителя, после столкновения трех иномарок. Фото

11 апреля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске госпитализировали водителя, попавшего в тройное ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись три иномарки, в результате ДТП пострадал водитель одной из них. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с автомобилем марки Kia Ceed, от столкновения Kia Ceed выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Highlander. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД в официальном telegram-канале. Водитель был доставлен в больницу. После осмотра пострадавшего, он был госпитализирован в стационар. В Ноябрьске в тройном ДТП пострадал водитель иномарки telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись три иномарки, в результате ДТП пострадал водитель одной из них. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с автомобилем марки Kia Ceed, от столкновения Kia Ceed выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Highlander. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД в официальном telegram-канале. Водитель был доставлен в больницу. После осмотра пострадавшего, он был госпитализирован в стационар.