10 апреля 2024

В Ноябрьске госпитализировали водителя, после столкновения трех иномарок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске госпитализировали водителя, попавшего в тройное ДТП Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись три иномарки, в результате ДТП пострадал водитель одной из них. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с автомобилем марки Kia Ceed, от столкновения Kia Ceed выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Highlander. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД в официальном telegram-канале.

Водитель был доставлен в больницу. После осмотра пострадавшего, он был госпитализирован в стационар.

В Ноябрьске в тройном ДТП пострадал водитель иномарки
В Ноябрьске в тройном ДТП пострадал водитель иномарки
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) столкнулись три иномарки, в результате ДТП пострадал водитель одной из них. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с автомобилем марки Kia Ceed, от столкновения Kia Ceed выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Highlander. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщает пресс-служба окружного ГИБДД в официальном telegram-канале. Водитель был доставлен в больницу. После осмотра пострадавшего, он был госпитализирован в стационар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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