11 апреля 2024

В Нижневартовске обсудили создание крематория

© Служба новостей «URA.RU»
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Похоронная выставка. Челябинск., урна для праха
Тепло для сжигания тел планируют направить на обогрев помещений Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) обсудили возможность строительства крематория, где тепло от сожжения тел направят на обогрев помещений. Об этом URA.RU сообщил начальник управления природопользования и экологии города Олег Попенко.

«Студенты представляли свои проекты для улучшения города. Лучшие из них могут быть реализованы, если пройдут отбор. Один из проектов предполагал строительство крематория. Я предложил энергию, затраченную на сожжение тел, потратить пустить на обогрев помещений, как делают в европейских странах», — сообщил Попенко.

При этом он отметил, что на обсуждении не было речи планах реализации данного проекта. «Был проект. Я лишь добавил замечания. О планах строительства речи не было», — добавил Попенко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на территории природного парка «Ягом» обустроят место на берегу водоема вместе со специальными рыбацкими домиками. Об этом сообщил начальник управления природопользования и экологии Нижневартовска — Попенко.

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В Нижневартовске (ХМАО) обсудили возможность строительства крематория, где тепло от сожжения тел направят на обогрев помещений. Об этом URA.RU сообщил начальник управления природопользования и экологии города Олег Попенко. «Студенты представляли свои проекты для улучшения города. Лучшие из них могут быть реализованы, если пройдут отбор. Один из проектов предполагал строительство крематория. Я предложил энергию, затраченную на сожжение тел, потратить пустить на обогрев помещений, как делают в европейских странах», — сообщил Попенко. При этом он отметил, что на обсуждении не было речи планах реализации данного проекта. «Был проект. Я лишь добавил замечания. О планах строительства речи не было», — добавил Попенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на территории природного парка «Ягом» обустроят место на берегу водоема вместе со специальными рыбацкими домиками. Об этом сообщил начальник управления природопользования и экологии Нижневартовска — Попенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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