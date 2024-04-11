В Нижневартовске обсудили создание крематория

12 апреля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Тепло для сжигания тел планируют направить на обогрев помещений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) обсудили возможность строительства крематория, где тепло от сожжения тел направят на обогрев помещений. Об этом URA.RU сообщил начальник управления природопользования и экологии города Олег Попенко. «Студенты представляли свои проекты для улучшения города. Лучшие из них могут быть реализованы, если пройдут отбор. Один из проектов предполагал строительство крематория. Я предложил энергию, затраченную на сожжение тел, потратить пустить на обогрев помещений, как делают в европейских странах», — сообщил Попенко. При этом он отметил, что на обсуждении не было речи планах реализации данного проекта. «Был проект. Я лишь добавил замечания. О планах строительства речи не было», — добавил Попенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на территории природного парка «Ягом» обустроят место на берегу водоема вместе со специальными рыбацкими домиками. Об этом сообщил начальник управления природопользования и экологии Нижневартовска — Попенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) обсудили возможность строительства крематория, где тепло от сожжения тел направят на обогрев помещений. Об этом URA.RU сообщил начальник управления природопользования и экологии города Олег Попенко. «Студенты представляли свои проекты для улучшения города. Лучшие из них могут быть реализованы, если пройдут отбор. Один из проектов предполагал строительство крематория. Я предложил энергию, затраченную на сожжение тел, потратить пустить на обогрев помещений, как делают в европейских странах», — сообщил Попенко. При этом он отметил, что на обсуждении не было речи планах реализации данного проекта. «Был проект. Я лишь добавил замечания. О планах строительства речи не было», — добавил Попенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на территории природного парка «Ягом» обустроят место на берегу водоема вместе со специальными рыбацкими домиками. Об этом сообщил начальник управления природопользования и экологии Нижневартовска — Попенко.