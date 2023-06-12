В Нижневартовске задумали строительство крупной локации для рыбаков

Локацию построят в природном парке «Ягом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить локацию для рыбаков на территории природного парка «Ягом». Место обустроят на берегу местного водоема вместе со специальными рыбацкими домиками. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении экологии.

«В следующем году планируется мост на другую сторону [водоема в „Ягоме“], где мы оборудуем рыболовные домики. Это будет организованное и комфортное место для рыбалки. Чтобы и мы рыбакам не мешали при проведении каких-либо мероприятий, и они, соответственно, другим отдыхающим», — сообщил журналисту агентства руководитель управления экологии Олег Попенко.

Подобных общественных пространств в Нижневартовске практически нет. Хотя концепцию самой локации авторы проекта еще разрабатывают, известно, что в первую очередь место будут позиционировать для семейного отдыха. По словам эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, в России существует несколько успешных примеров создания подобных мест в природных парках.

«Например, в национальном парке „Лосиный остров“ в Москве есть специально оборудованные места для рыбалки, где можно отдохнуть и насладиться природой. Также в национальном парке „Русский Север“ в Архангельской области есть локации для рыбаков, где можно поймать рыбу и провести время на свежем воздухе. Эти места примечательны тем, что они созданы с учетом сохранения природы и экологической безопасности, а также обеспечивают комфортный отдых для посетителей», — поясняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало о том, когда Нижневартовске планируют открыть для посетителей новый глэмпинг. Объект также строят на базе природного парка «Ягом».