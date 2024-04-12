12 апреля 2024

В Курганской области из затопленного села начали откачивать воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Звериноголовское. Курган, эвакуация, деревня, половодье, поселок, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дом
Воду из домов в Звериноголовском помогают откачивать сотрудники МЧС Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В селе Звериноголовском, которое одно из первых пострадало от паводка в Курганской области, начали откачивать воду из домов. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«В селе Звериноголовское начинают работу по откачке воды из погребов в домах, попавших под подтопление. Перед пострадавшими от паводка гражданами сейчас стоит непростая задача — просушить свое жилье. Помочь выкачать воду из подвалов и погребов готовы сотрудники МЧС», — указано в сообщении.

По состоянию на 08:00 13 апреля, уровень воды реки Тобол в Звериноголовском за сутки снизился на 20 см и составил 982 см. По данным МЧС, за прошедшие сутки паводок отступил от 11 жилых домов и 20 приусадебных участков четырех населенных пунктов Целинного и Притобольного округов. Следить за актуальной информацией о паводке можно в трансляции URA.RU.

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В селе Звериноголовском, которое одно из первых пострадало от паводка в Курганской области, начали откачивать воду из домов. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В селе Звериноголовское начинают работу по откачке воды из погребов в домах, попавших под подтопление. Перед пострадавшими от паводка гражданами сейчас стоит непростая задача — просушить свое жилье. Помочь выкачать воду из подвалов и погребов готовы сотрудники МЧС», — указано в сообщении. По состоянию на 08:00 13 апреля, уровень воды реки Тобол в Звериноголовском за сутки снизился на 20 см и составил 982 см. По данным МЧС, за прошедшие сутки паводок отступил от 11 жилых домов и 20 приусадебных участков четырех населенных пунктов Целинного и Притобольного округов. Следить за актуальной информацией о паводке можно в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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