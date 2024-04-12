В Курганской области из затопленного села начали откачивать воду

В селе Звериноголовском, которое одно из первых пострадало от паводка в Курганской области, начали откачивать воду из домов. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«В селе Звериноголовское начинают работу по откачке воды из погребов в домах, попавших под подтопление. Перед пострадавшими от паводка гражданами сейчас стоит непростая задача — просушить свое жилье. Помочь выкачать воду из подвалов и погребов готовы сотрудники МЧС», — указано в сообщении.
По состоянию на 08:00 13 апреля, уровень воды реки Тобол в Звериноголовском за сутки снизился на 20 см и составил 982 см. По данным МЧС, за прошедшие сутки паводок отступил от 11 жилых домов и 20 приусадебных участков четырех населенных пунктов Целинного и Притобольного округов. Следить за актуальной информацией о паводке можно в трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В селе Звериноголовском, которое одно из первых пострадало от паводка в Курганской области, начали откачивать воду из домов. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В селе Звериноголовское начинают работу по откачке воды из погребов в домах, попавших под подтопление. Перед пострадавшими от паводка гражданами сейчас стоит непростая задача — просушить свое жилье. Помочь выкачать воду из подвалов и погребов готовы сотрудники МЧС», — указано в сообщении. По состоянию на 08:00 13 апреля, уровень воды реки Тобол в Звериноголовском за сутки снизился на 20 см и составил 982 см. По данным МЧС, за прошедшие сутки паводок отступил от 11 жилых домов и 20 приусадебных участков четырех населенных пунктов Целинного и Притобольного округов. Следить за актуальной информацией о паводке можно в трансляции URA.RU.