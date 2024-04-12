12 апреля 2024

Мост без перил, спортсмены и смотрящие на Тобол: как выглядит набережная Кургана перед наводнением

Курганцы во время паводка гуляют по набережной
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана
На набережной собрались спортсмены и наблюдатели Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане жители выходят на набережную, которая обложена мешками с песком. Ее рискует затопить водой из реки Тобол. Курганцы на набережной занимаются спортом, гуляют и просто оценивают ситуацию. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали фотографии того, как обстоят дела на курганской набережной.

Виды Кургана
Как выглядит набережная в Кургане
Фото:
Виды Кургана
Курганцы выходят смотреть на отсыпанную набережную
Фото:
Виды Кургана
Набережная обложена мешками с песком
Фото:
Виды Кургана
На набережной продолжаются прогулки
Фото:
Виды Кургана
Мост рядом с набережной
Фото:
Виды Кургана
Спортсмены бегают по отсыпанной набережной
Фото:
Виды Кургана
Вид на набережную Кургана
Фото:

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В Кургане жители выходят на набережную, которая обложена мешками с песком. Ее рискует затопить водой из реки Тобол. Курганцы на набережной занимаются спортом, гуляют и просто оценивают ситуацию. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали фотографии того, как обстоят дела на курганской набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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