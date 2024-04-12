Мост без перил, спортсмены и смотрящие на Тобол: как выглядит набережная Кургана перед наводнением

На набережной собрались спортсмены и наблюдатели
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане жители выходят на набережную, которая обложена мешками с песком. Ее рискует затопить водой из реки Тобол. Курганцы на набережной занимаются спортом, гуляют и просто оценивают ситуацию. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали фотографии того, как обстоят дела на курганской набережной.
Как выглядит набережная в Кургане
Курганцы выходят смотреть на отсыпанную набережную
Набережная обложена мешками с песком
На набережной продолжаются прогулки
Мост рядом с набережной
Спортсмены бегают по отсыпанной набережной
Вид на набережную Кургана
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