Житель ЯНАО оскорбил полицейских, когда его поймали на самодельном транспорте

13 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Ямалец ехал на самодельном трехколесном транспорте без мотошлема Фото: Анна Майорова © URA.RU В Красноселькупском районе (ЯНАО) 41-летний водитель самодельного транспортного средства пытался сбежать от полицейских. Когда его поймали он начал оскорблять сотрудников ведомства, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала. «На требование сотрудников полиции предъявить документы мужчина ответил отказом, оказал сопротивление и предпринял попытки скрыться в сторону жилого строения. Он был доставлен сотрудниками полиции в ОМВД для составления административных материалов. В отделе полиции он публично оскорблял сотрудников, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В отношении 41-летнего жителя Красноселькупа составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Отмечается, что экипаж ДПС 12 апреля заметил самодельное трехколесное транспортное средство под управлением водителя без мотошлема. Он осуществлял маневры на дороге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноселькупском районе (ЯНАО) 41-летний водитель самодельного транспортного средства пытался сбежать от полицейских. Когда его поймали он начал оскорблять сотрудников ведомства, сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала. «На требование сотрудников полиции предъявить документы мужчина ответил отказом, оказал сопротивление и предпринял попытки скрыться в сторону жилого строения. Он был доставлен сотрудниками полиции в ОМВД для составления административных материалов. В отделе полиции он публично оскорблял сотрудников, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В отношении 41-летнего жителя Красноселькупа составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Отмечается, что экипаж ДПС 12 апреля заметил самодельное трехколесное транспортное средство под управлением водителя без мотошлема. Он осуществлял маневры на дороге.