У Кургана горит трава
В Кургане на Утяке загорелась сухая трава. На тушение пожара выехали спасатели МЧС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Курганской области.
«В микрорайоне Утяк горит сухая растительность. На тушение пожара выехала одна единица техники и четыре сотрудника», — сообщили представители ведомства.
Площадь пожара пока не установлена, спасатели МЧС ликвидируют возгорание. Страшного ничего нет, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее пожар на Утяке заметили местные жители. Они помогают пожарным бороться с огнем.
В микрорайоне Утяк тушат ландшафтный пожар
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