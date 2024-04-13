В Кургане загорелась сухая трава. Фото

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Пожар. Курган, пожар, сухая трава, лесные пожары, дым, горящая трава
У Кургана горит трава Фото:

В Кургане на Утяке загорелась сухая трава. На тушение пожара выехали спасатели МЧС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Курганской области.

«В микрорайоне Утяк горит сухая растительность. На тушение пожара выехала одна единица техники и четыре сотрудника», — сообщили представители ведомства.

Площадь пожара пока не установлена, спасатели МЧС ликвидируют возгорание. Страшного ничего нет, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее пожар на Утяке заметили местные жители. Они помогают пожарным бороться с огнем.

В микрорайоне Утяк тушат ландшафтный пожар
В микрорайоне Утяк тушат ландшафтный пожар
Фото:

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В Кургане на Утяке загорелась сухая трава. На тушение пожара выехали спасатели МЧС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Курганской области. «В микрорайоне Утяк горит сухая растительность. На тушение пожара выехала одна единица техники и четыре сотрудника», — сообщили представители ведомства. Площадь пожара пока не установлена, спасатели МЧС ликвидируют возгорание. Страшного ничего нет, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Ранее пожар на Утяке заметили местные жители. Они помогают пожарным бороться с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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