Губернатор Паслер: паводок в Оренбурге достиг пика

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, паводок, перевернутая машина, наводнение, потоп, сель
Властям предстоит оперативно оценить ущерб от паводка (фото из архива) Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании комиссии по ЧС в Орске. По словам главы региона, ситуация остается непростой.

«Ситуация остается непростой. В Оренбурге максимальный пик паводка. В Орске… вода уходит, начинаем уборку города, восстановительные работы», — сказал Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По данным губернатора, электричество возвращено в 2295 домов, к газоснабжению подключены 3478 частных и восемь многоквартирных домов. Оперативно ведется оценка ущерба, чтобы жители получили положенные выплаты.

На уборке территорий, пострадавших от затопления, будут работать 100 бригад. Их оснастят всеми необходимыми инструментами, водооткачивающим и другим спецоборудованием. После уборки пройдет санитарная обработка. Для этих целей задействуют пять специализированных машин и 50 тонн спецсредств, которые поступят в регион 14 апреля.

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Паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании комиссии по ЧС в Орске. По словам главы региона, ситуация остается непростой. «Ситуация остается непростой. В Оренбурге максимальный пик паводка. В Орске… вода уходит, начинаем уборку города, восстановительные работы», — сказал Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. По данным губернатора, электричество возвращено в 2295 домов, к газоснабжению подключены 3478 частных и восемь многоквартирных домов. Оперативно ведется оценка ущерба, чтобы жители получили положенные выплаты. На уборке территорий, пострадавших от затопления, будут работать 100 бригад. Их оснастят всеми необходимыми инструментами, водооткачивающим и другим спецоборудованием. После уборки пройдет санитарная обработка. Для этих целей задействуют пять специализированных машин и 50 тонн спецсредств, которые поступят в регион 14 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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