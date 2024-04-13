Природа Губернатор Паслер: паводок в Оренбурге достиг пика 13 апреля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 + Властям предстоит оперативно оценить ущерб от паводка (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании комиссии по ЧС в Орске. По словам главы региона, ситуация остается непростой. «Ситуация остается непростой. В Оренбурге максимальный пик паводка. В Орске… вода уходит, начинаем уборку города, восстановительные работы», — сказал Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. По данным губернатора, электричество возвращено в 2295 домов, к газоснабжению подключены 3478 частных и восемь многоквартирных домов. Оперативно ведется оценка ущерба, чтобы жители получили положенные выплаты. На уборке территорий, пострадавших от затопления, будут работать 100 бригад. Их оснастят всеми необходимыми инструментами, водооткачивающим и другим спецоборудованием. После уборки пройдет санитарная обработка. Для этих целей задействуют пять специализированных машин и 50 тонн спецсредств, которые поступят в регион 14 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Паводок в Оренбурге достиг пика. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании комиссии по ЧС в Орске. По словам главы региона, ситуация остается непростой. «Ситуация остается непростой. В Оренбурге максимальный пик паводка. В Орске… вода уходит, начинаем уборку города, восстановительные работы», — сказал Паслер. Его слова приводит telegram-канал пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. По данным губернатора, электричество возвращено в 2295 домов, к газоснабжению подключены 3478 частных и восемь многоквартирных домов. Оперативно ведется оценка ущерба, чтобы жители получили положенные выплаты. На уборке территорий, пострадавших от затопления, будут работать 100 бригад. Их оснастят всеми необходимыми инструментами, водооткачивающим и другим спецоборудованием. После уборки пройдет санитарная обработка. Для этих целей задействуют пять специализированных машин и 50 тонн спецсредств, которые поступят в регион 14 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям