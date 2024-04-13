«Это разве вода — смех да грех»: пенсионеры разочаровались, глядя на Тобол в Кургане. Видео

Курганские пенсионеры разочаровались уровнем воды в Тоболе

14 апреля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидают пик паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганские пенсионеры разочаровались небольшим поднятием уровня воды в реке Тобол. Горожане вышли к мосту, чтобы оценить масштабы стихии утром 14 апреля. Они вспомнили, что в 1994-м году к пику паводка воды было намного больше — тогда она зашла в город. Корреспондент URA.RU стал свидетелем их диалога. «Идет, так она и не затапливает. Вы вспомните, 94-й год! Она уже здесь стояла (выше был уровень), дошла до Куйбышева. А это разве вода — смех да грех! Барабу вчера прошла! Ну прошла, и где она?» — говорит один из курганских пенсионеров. Он уверен, что вода в этом году не поднимется до укрепленной части дамбы. По данным областных властей, уровень воды в реке Тобол за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет почти пять метров. Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров, течение усиливается, сообщил губернатор Вадим Шумков. За прошедшие сутки Тобол прибавил 75 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские пенсионеры разочаровались небольшим поднятием уровня воды в реке Тобол. Горожане вышли к мосту, чтобы оценить масштабы стихии утром 14 апреля. Они вспомнили, что в 1994-м году к пику паводка воды было намного больше — тогда она зашла в город. Корреспондент URA.RU стал свидетелем их диалога. «Идет, так она и не затапливает. Вы вспомните, 94-й год! Она уже здесь стояла (выше был уровень), дошла до Куйбышева. А это разве вода — смех да грех! Барабу вчера прошла! Ну прошла, и где она?» — говорит один из курганских пенсионеров. Он уверен, что вода в этом году не поднимется до укрепленной части дамбы. По данным областных властей, уровень воды в реке Тобол за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет почти пять метров. Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров, течение усиливается, сообщил губернатор Вадим Шумков. За прошедшие сутки Тобол прибавил 75 сантиметров.