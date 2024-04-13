13 апреля 2024

«Это разве вода — смех да грех»: пенсионеры разочаровались, глядя на Тобол в Кургане. Видео

Курганские пенсионеры разочаровались уровнем воды в Тоболе
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские пенсионеры разочаровались небольшим поднятием уровня воды в реке Тобол. Горожане вышли к мосту, чтобы оценить масштабы стихии утром 14 апреля. Они вспомнили, что в 1994-м году к пику паводка воды было намного больше — тогда она зашла в город. Корреспондент URA.RU стал свидетелем их диалога.

«Идет, так она и не затапливает. Вы вспомните, 94-й год! Она уже здесь стояла (выше был уровень), дошла до Куйбышева. А это разве вода — смех да грех! Барабу вчера прошла! Ну прошла, и где она?» — говорит один из курганских пенсионеров. Он уверен, что вода в этом году не поднимется до укрепленной части дамбы.

По данным областных властей, уровень воды в реке Тобол за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет почти пять метров. Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров, течение усиливается, сообщил губернатор Вадим Шумков. За прошедшие сутки Тобол прибавил 75 сантиметров.

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Курганские пенсионеры разочаровались небольшим поднятием уровня воды в реке Тобол. Горожане вышли к мосту, чтобы оценить масштабы стихии утром 14 апреля. Они вспомнили, что в 1994-м году к пику паводка воды было намного больше — тогда она зашла в город. Корреспондент URA.RU стал свидетелем их диалога. «Идет, так она и не затапливает. Вы вспомните, 94-й год! Она уже здесь стояла (выше был уровень), дошла до Куйбышева. А это разве вода — смех да грех! Барабу вчера прошла! Ну прошла, и где она?» — говорит один из курганских пенсионеров. Он уверен, что вода в этом году не поднимется до укрепленной части дамбы. По данным областных властей, уровень воды в реке Тобол за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет почти пять метров. Последние два часа вода добавляется по 20 сантиметров, течение усиливается, сообщил губернатор Вадим Шумков. За прошедшие сутки Тобол прибавил 75 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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