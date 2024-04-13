Тюменки готовы получать за работу меньше денег, чем мужчины

14 апреля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Наибольший разрыв в ожидаемых зарплатах виден в профобласти «Добыча сырья» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области в марте 2024 года медиана ожидаемых зарплат у мужчин составила 80 тысяч рублей, в то время как у женщин — 50 тысяч рублей. Такие средние ожидаемые зарплаты тюменцы указывали в своих резюме. Об этом сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Виноградова. «Наибольший разрыв в ожидаемых зарплатах виден в профобластях: „Добыча сырья“ (на 82% ожидаемая медианная зарплата мужчин превышает зарплату женщин), „Информационные технологии“ (на 78%), „Продажи, обслуживание клиентов“ и „Рабочий персонал“ (на 75% в каждой)», — рассказала Виноградова РБК Тюмень. В марте этого года средняя ожидаемая зарплата у мужчин составила 80 тысяч рублей, а у женщин — 50 тысяч рублей. Основатель рекрутингового агентства Tashika Group Ташика Юрченко полагает, что такой разрыв связан с региональной особенностью. «Тюмень — город нефтяников. Как правило, это мужчины. Есть и женщины, конечно, но их значительно меньше. Скорее всего, эти данные включают в себя мужчин из нефтяной сферы и женщин из других ниш. А как известно, где нефть, там и деньги», — рассказала эксперт. В Тюменской области среди женщин стали популярны разные профессии, которые относятся к мужским. В частности, это работа в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%) и добычи сырья (+10%). По словам аналитиков «Авито Работа», женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В Тюменской области в прошлом году женщины указывали зарплату на 20 тысяч рублей меньше, чем мужчины. У тюменок выходило 40 тысяч рублей против 60 тысяч рублей у мужчин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в марте 2024 года медиана ожидаемых зарплат у мужчин составила 80 тысяч рублей, в то время как у женщин — 50 тысяч рублей. Такие средние ожидаемые зарплаты тюменцы указывали в своих резюме. Об этом сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Виноградова. «Наибольший разрыв в ожидаемых зарплатах виден в профобластях: „Добыча сырья“ (на 82% ожидаемая медианная зарплата мужчин превышает зарплату женщин), „Информационные технологии“ (на 78%), „Продажи, обслуживание клиентов“ и „Рабочий персонал“ (на 75% в каждой)», — рассказала Виноградова РБК Тюмень. В марте этого года средняя ожидаемая зарплата у мужчин составила 80 тысяч рублей, а у женщин — 50 тысяч рублей. Основатель рекрутингового агентства Tashika Group Ташика Юрченко полагает, что такой разрыв связан с региональной особенностью. «Тюмень — город нефтяников. Как правило, это мужчины. Есть и женщины, конечно, но их значительно меньше. Скорее всего, эти данные включают в себя мужчин из нефтяной сферы и женщин из других ниш. А как известно, где нефть, там и деньги», — рассказала эксперт. В Тюменской области среди женщин стали популярны разные профессии, которые относятся к мужским. В частности, это работа в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%) и добычи сырья (+10%). По словам аналитиков «Авито Работа», женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В Тюменской области в прошлом году женщины указывали зарплату на 20 тысяч рублей меньше, чем мужчины. У тюменок выходило 40 тысяч рублей против 60 тысяч рублей у мужчин.