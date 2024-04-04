Женщины Тюменской области, ХМАО и ЯНАО активно идут работать в мужские профессии

04 апреля 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Наибольший прирост резюме женщин произошел в сферах стратегии и инвестиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО среди женщин стали популярны разные профессии, которые относятся к мужским. В частности, это работа в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%). Об этом сообщили специалисты «Авито Работа». «Женщины активно наращивают свое присутствие в сферах, относящихся преимущественно к мужским. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%), добычи сырья (+10%) и информационных технологий (+9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хотя и прибавила, но остается невысокой — 13% и 20% соответственно», — рассказали специалисты. По словам аналитиков, женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В ХМАО в прошлом году женщины просили зарплату на 25 тысяч рублей меньше, чем мужчины. Медиана зарплатных ожиданий у женщин в ХМАО 50 тысяч рублей против 75 тысяч рублей у мужчин. В ЯНАО в 2023 году женщины просили зарплату на 30 тысяч рублей меньше, чем мужчины. Так, медиана зарплатных ожиданий у прекрасного пола в ЯНАО 60 тысяч рублей против 90 тысяч рублей у мужчин. В Тюменской области в прошлом году женщины указывали зарплату на 20 тысяч рублей меньше, чем мужчины. У тюменок выходит 40 тысяч рублей против 60 тысяч рублей у мужчин. Специалисты HeadHunter рассказали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей. По данным Superjob.ru, жители ЯНАО могут получать хорошие деньги в добывающих компаниях, транспортно-логистической отросли и строительной сфере. В частности, старшему инженеру по бурению в Ноябрьске готовы платить около 400 тысяч рублей. А в Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО среди женщин стали популярны разные профессии, которые относятся к мужским. В частности, это работа в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%). Об этом сообщили специалисты «Авито Работа». «Женщины активно наращивают свое присутствие в сферах, относящихся преимущественно к мужским. Наибольший прирост резюме женщин за год произошел в сферах стратегии, инвестиций, консалтинга (+14%), сельского хозяйства (+12%), добычи сырья (+10%) и информационных технологий (+9%). Доля женских резюме в рабочих и производственных профессиях за год хотя и прибавила, но остается невысокой — 13% и 20% соответственно», — рассказали специалисты. По словам аналитиков, женщины по-прежнему склонны к занижению своих зарплатных ожиданий. В ХМАО в прошлом году женщины просили зарплату на 25 тысяч рублей меньше, чем мужчины. Медиана зарплатных ожиданий у женщин в ХМАО 50 тысяч рублей против 75 тысяч рублей у мужчин. В ЯНАО в 2023 году женщины просили зарплату на 30 тысяч рублей меньше, чем мужчины. Так, медиана зарплатных ожиданий у прекрасного пола в ЯНАО 60 тысяч рублей против 90 тысяч рублей у мужчин. В Тюменской области в прошлом году женщины указывали зарплату на 20 тысяч рублей меньше, чем мужчины. У тюменок выходит 40 тысяч рублей против 60 тысяч рублей у мужчин. Специалисты HeadHunter рассказали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей. По данным Superjob.ru, жители ЯНАО могут получать хорошие деньги в добывающих компаниях, транспортно-логистической отросли и строительной сфере. В частности, старшему инженеру по бурению в Ноябрьске готовы платить около 400 тысяч рублей. А в Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%.