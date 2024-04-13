13 апреля 2024

«Это грешников Господь топит»: как жители курганского поселка переживают паводок. Видео

Жители курганского поселка Бараба переживают паводок
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Барабы Вера Викторовна уверена, что при наводнении затопит только грешников
Жительница Барабы Вера Викторовна уверена, что при наводнении затопит только грешников Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жительница села Бараба Кетовского округа, где прибывает большая вода, считает, что наводнение — наказание за грехи. При этом Вера Викторовна отмечает, что церковь не затопит, передает корреспондент URA.RU.

«Раньше (в 1994-м году) тут море было, до самой Лебяжки все сравняется. 11 метров было. У меня дочь утром говорит, началось (наводнение). А я смотрю, это еще мало. В деревне Лаптева в огороды вода зашла. Барабе не угрожает. Барабу и в прошлый раз не топило, доходило до крайнего огорода только. Это грешников Господь топит. Церковь никогда не топит», — сказала пенсионерка Вера Викторовна, показывая на пойму реки.

Церковь, о которой упомянула собеседница, находится на другом берегу реки. Сейчас она не действует. Однако, по словам пенсионерки, священники там были, убирали в помещении.

Ранее URA.RU писало, что в селе Бараба Курганской области вода из реки Тобол начинает подступать к отверстиям в почве, которые власти пробурили, чтобы снизить последствия паводка. Такие же дыры специалисты пробурили вдоль шоссе Тюнина. Вся актуальная информация о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.

Вода в Тоболе резко повышается
Вода в Тоболе резко повышается
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Жительница села Бараба Кетовского округа, где прибывает большая вода, считает, что наводнение — наказание за грехи. При этом Вера Викторовна отмечает, что церковь не затопит, передает корреспондент URA.RU. «Раньше (в 1994-м году) тут море было, до самой Лебяжки все сравняется. 11 метров было. У меня дочь утром говорит, началось (наводнение). А я смотрю, это еще мало. В деревне Лаптева в огороды вода зашла. Барабе не угрожает. Барабу и в прошлый раз не топило, доходило до крайнего огорода только. Это грешников Господь топит. Церковь никогда не топит», — сказала пенсионерка Вера Викторовна, показывая на пойму реки. Церковь, о которой упомянула собеседница, находится на другом берегу реки. Сейчас она не действует. Однако, по словам пенсионерки, священники там были, убирали в помещении. Ранее URA.RU писало, что в селе Бараба Курганской области вода из реки Тобол начинает подступать к отверстиям в почве, которые власти пробурили, чтобы снизить последствия паводка. Такие же дыры специалисты пробурили вдоль шоссе Тюнина. Вся актуальная информация о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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