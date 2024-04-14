В Кургане жителей измучил ночной вой сирен

Жители Кургана возмущаются из-за ночного воя сирен, которые включали через каждые два часа. Люди не выспались, дети плакали, горожане не понимают — зачем было так нагнетать панику, когда до пика паводка еще далеко. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«Всю ночь включали сирены через каждые два часа, дети плакали. Взрослые не могли уснуть, а утром надо на работу. Кто распорядился так издеваться над людьми, если вода еще не дошла до опасной отметки», — возмущаются курганцы.
Власти региона в своем telegram-канале сообщили горожанам, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления о необходимости эвакуироваться, отметили представители областного правительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жители Кургана возмущаются из-за ночного воя сирен, которые включали через каждые два часа. Люди не выспались, дети плакали, горожане не понимают — зачем было так нагнетать панику, когда до пика паводка еще далеко. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Всю ночь включали сирены через каждые два часа, дети плакали. Взрослые не могли уснуть, а утром надо на работу. Кто распорядился так издеваться над людьми, если вода еще не дошла до опасной отметки», — возмущаются курганцы. Власти региона в своем telegram-канале сообщили горожанам, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления о необходимости эвакуироваться, отметили представители областного правительства.