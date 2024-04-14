В Кургане жителей измучил ночной вой сирен

15 апреля 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Курганцы не выспались ночью из-за воя сирен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Кургана возмущаются из-за ночного воя сирен, которые включали через каждые два часа. Люди не выспались, дети плакали, горожане не понимают — зачем было так нагнетать панику, когда до пика паводка еще далеко. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Всю ночь включали сирены через каждые два часа, дети плакали. Взрослые не могли уснуть, а утром надо на работу. Кто распорядился так издеваться над людьми, если вода еще не дошла до опасной отметки», — возмущаются курганцы. Власти региона в своем telegram-канале сообщили горожанам, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления о необходимости эвакуироваться, отметили представители областного правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана возмущаются из-за ночного воя сирен, которые включали через каждые два часа. Люди не выспались, дети плакали, горожане не понимают — зачем было так нагнетать панику, когда до пика паводка еще далеко. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Всю ночь включали сирены через каждые два часа, дети плакали. Взрослые не могли уснуть, а утром надо на работу. Кто распорядился так издеваться над людьми, если вода еще не дошла до опасной отметки», — возмущаются курганцы. Власти региона в своем telegram-канале сообщили горожанам, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления о необходимости эвакуироваться, отметили представители областного правительства.