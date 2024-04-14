14 апреля 2024

В Кургане жителей измучил ночной вой сирен

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Курганцы не выспались ночью из-за воя сирен Фото:
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Жители Кургана возмущаются из-за ночного воя сирен, которые включали через каждые два часа. Люди не выспались, дети плакали, горожане не понимают — зачем было так нагнетать панику, когда до пика паводка еще далеко. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«Всю ночь включали сирены через каждые два часа, дети плакали. Взрослые не могли уснуть, а утром надо на работу. Кто распорядился так издеваться над людьми, если вода еще не дошла до опасной отметки», — возмущаются курганцы.

Власти региона в своем telegram-канале сообщили горожанам, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления о необходимости эвакуироваться, отметили представители областного правительства.

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Жители Кургана возмущаются из-за ночного воя сирен, которые включали через каждые два часа. Люди не выспались, дети плакали, горожане не понимают — зачем было так нагнетать панику, когда до пика паводка еще далеко. Об этом URA.RU рассказали горожане. «Всю ночь включали сирены через каждые два часа, дети плакали. Взрослые не могли уснуть, а утром надо на работу. Кто распорядился так издеваться над людьми, если вода еще не дошла до опасной отметки», — возмущаются курганцы. Власти региона в своем telegram-канале сообщили горожанам, что чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления о необходимости эвакуироваться, отметили представители областного правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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