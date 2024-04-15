Где в Кургане поставили новые сирены, которые призывают к эвакуации. Карта

В Кургане установлены 14 новых сирен, которые призывают к эвакуации

15 апреля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Власти Кургана отчитались об установке 14 новых систем оповещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайонах, СНТ Кургана и на территории завода работают 14 новых громкоговорящих установок, которые оповещают горожан во время ЧС, в том числе и паводка. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «На территории курганских микрорайонов установлено 14 современных громкоговорящих установок. В том числе блоки акустического оповещения (БАО) размещены на Утяке, в Малом Чаусово, Зайково, Глинках, в микрорайонах Карчевская роща, Тополя, Лесной — Учхоз, на Увале, в Керамзитном, Северном, Рябково, Заозерном, в СНТ „Малиновка“ и ЗАО „Курганстальмост“», — указано в сообщении. Представители мэрии отметили, что радиус действия системы акустического оповещения составляет от 540 до 1880 метров. Охват зависит от окружающей местности и застройки. Без внешнего питания установки могут работать в режиме ожидания четыре дня, а с использованием сигналов и речевых сообщений — в течение часа. Ране представители власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды в реке Тобол в Кургане, и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. При этом некоторых горожан смутило, что системы оповещения в городе ночью включали каждые два часа. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайонах, СНТ Кургана и на территории завода работают 14 новых громкоговорящих установок, которые оповещают горожан во время ЧС, в том числе и паводка. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «На территории курганских микрорайонов установлено 14 современных громкоговорящих установок. В том числе блоки акустического оповещения (БАО) размещены на Утяке, в Малом Чаусово, Зайково, Глинках, в микрорайонах Карчевская роща, Тополя, Лесной — Учхоз, на Увале, в Керамзитном, Северном, Рябково, Заозерном, в СНТ „Малиновка“ и ЗАО „Курганстальмост“», — указано в сообщении. Представители мэрии отметили, что радиус действия системы акустического оповещения составляет от 540 до 1880 метров. Охват зависит от окружающей местности и застройки. Без внешнего питания установки могут работать в режиме ожидания четыре дня, а с использованием сигналов и речевых сообщений — в течение часа. Ране представители власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды в реке Тобол в Кургане, и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. При этом некоторых горожан смутило, что системы оповещения в городе ночью включали каждые два часа. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.