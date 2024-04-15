Где в Кургане поставили новые сирены, которые призывают к эвакуации. Карта

В Кургане установлены 14 новых сирен, которые призывают к эвакуации
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Власти Кургана отчитались об установке 14 новых систем оповещения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайонах, СНТ Кургана и на территории завода работают 14 новых громкоговорящих установок, которые оповещают горожан во время ЧС, в том числе и паводка. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«На территории курганских микрорайонов установлено 14 современных громкоговорящих установок. В том числе блоки акустического оповещения (БАО) размещены на Утяке, в Малом Чаусово, Зайково, Глинках, в микрорайонах Карчевская роща, Тополя, Лесной — Учхоз, на Увале, в Керамзитном, Северном, Рябково, Заозерном, в СНТ „Малиновка“ и ЗАО „Курганстальмост“», — указано в сообщении.

Представители мэрии отметили, что радиус действия системы акустического оповещения составляет от 540 до 1880 метров. Охват зависит от окружающей местности и застройки. Без внешнего питания установки могут работать в режиме ожидания четыре дня, а с использованием сигналов и речевых сообщений — в течение часа.

Ране представители власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды в реке Тобол в Кургане, и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. При этом некоторых горожан смутило, что системы оповещения в городе ночью включали каждые два часа. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В микрорайонах, СНТ Кургана и на территории завода работают 14 новых громкоговорящих установок, которые оповещают горожан во время ЧС, в том числе и паводка. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «На территории курганских микрорайонов установлено 14 современных громкоговорящих установок. В том числе блоки акустического оповещения (БАО) размещены на Утяке, в Малом Чаусово, Зайково, Глинках, в микрорайонах Карчевская роща, Тополя, Лесной — Учхоз, на Увале, в Керамзитном, Северном, Рябково, Заозерном, в СНТ „Малиновка“ и ЗАО „Курганстальмост“», — указано в сообщении. Представители мэрии отметили, что радиус действия системы акустического оповещения составляет от 540 до 1880 метров. Охват зависит от окружающей местности и застройки. Без внешнего питания установки могут работать в режиме ожидания четыре дня, а с использованием сигналов и речевых сообщений — в течение часа. Ране представители власти объясняли, что чем выше будет подниматься уровень воды в реке Тобол в Кургане, и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. При этом некоторых горожан смутило, что системы оповещения в городе ночью включали каждые два часа. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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