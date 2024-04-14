В Тюмени взлетела стоимость многокомнатных квартир

В Тюмени многокомнатные квартиры подорожали сильнее остальных форматов жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени за месяц подорожали многокомнатные квартиры. Данные об этом представлены в отчете агентства недвижимости «Этажи». Рост составил почти 2%, речь идет о жилье на вторичном рынке.

«Цена за квадратный метр многокомнатных квартир — 102 101 рублей, став больше на 1 789 рублей (1,78%). Данные представлены за март по отношению к февралю на вторичном рынке недвижимости», — указано в отчете аналитиков.

При этом рост стоимости квадратного метра в других типах жилья не превышал одного процента. Меньше всего подорожали «двушки» — на 0,62% и однокомнатные квартиры (+0,66%).

Эксперт в сфере недвижимости Эдуард Казарян связывает рост цен на многокомнатные квартиры с началом дачного сезона и загородного строительства. «Люди из многокомнатных квартир начинают искать встречные варианты, например, загородный дом, где к началу сезона все только сильнее и сильнее дорожает. И, соответственно, чтобы хватило на строительство или покупку дома средств, собственники начинают выставлять свои квартиры дороже», — рассказал риелтор Эдуард Казарян.