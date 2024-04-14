14 апреля 2024

В Тюмени взлетела стоимость многокомнатных квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Amundsen. Екатеринбург, зеркало, коридор, квартира, трюмо
В Тюмени многокомнатные квартиры подорожали сильнее остальных форматов жилья Фото:

В Тюмени за месяц подорожали многокомнатные квартиры. Данные об этом представлены в отчете агентства недвижимости «Этажи». Рост составил почти 2%, речь идет о жилье на вторичном рынке.

«Цена за квадратный метр многокомнатных квартир — 102 101 рублей, став больше на 1 789 рублей (1,78%). Данные представлены за март по отношению к февралю на вторичном рынке недвижимости», — указано в отчете аналитиков.

При этом рост стоимости квадратного метра в других типах жилья не превышал одного процента. Меньше всего подорожали «двушки» — на 0,62% и однокомнатные квартиры (+0,66%).

Эксперт в сфере недвижимости Эдуард Казарян связывает рост цен на многокомнатные квартиры с началом дачного сезона и загородного строительства. «Люди из многокомнатных квартир начинают искать встречные варианты, например, загородный дом, где к началу сезона все только сильнее и сильнее дорожает. И, соответственно, чтобы хватило на строительство или покупку дома средств, собственники начинают выставлять свои квартиры дороже», — рассказал риелтор Эдуард Казарян.

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В Тюмени за месяц подорожали многокомнатные квартиры. Данные об этом представлены в отчете агентства недвижимости «Этажи». Рост составил почти 2%, речь идет о жилье на вторичном рынке. «Цена за квадратный метр многокомнатных квартир — 102 101 рублей, став больше на 1 789 рублей (1,78%). Данные представлены за март по отношению к февралю на вторичном рынке недвижимости», — указано в отчете аналитиков. При этом рост стоимости квадратного метра в других типах жилья не превышал одного процента. Меньше всего подорожали «двушки» — на 0,62% и однокомнатные квартиры (+0,66%). Эксперт в сфере недвижимости Эдуард Казарян связывает рост цен на многокомнатные квартиры с началом дачного сезона и загородного строительства. «Люди из многокомнатных квартир начинают искать встречные варианты, например, загородный дом, где к началу сезона все только сильнее и сильнее дорожает. И, соответственно, чтобы хватило на строительство или покупку дома средств, собственники начинают выставлять свои квартиры дороже», — рассказал риелтор Эдуард Казарян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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