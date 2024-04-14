Неделя добра в ЯНАО пройдет в рамках стратегии «Ямал-100»

Ямальцы в неделю добра помогут семьям бойцов СВО и приютам для животных

15 апреля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

На Ямале стартовала неделя добра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Ямале стартовала неделя добра, в ходе которой жители региона могут оказать помощь семьям участников специальной военной операции, пожилым гражданам и приютам для животных. Информация размещена на официальном сайте окружного правительства. «Мероприятие проходит в рамках стратегии развития „Ямал-100“, инициированной губернатором Дмитрием Артюховым. Одно из ключевых направлений деятельности ямальских добровольцев — помощь военнослужащим и их семьям. В неделю добра пройдут благотворительные ярмарки и концерты — все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд для помощи участникам СВО», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Особое внимание также будет уделено проведению экологических акций и обучению донорству крови. В Шурышкарском и Надымском районах запланированы акции «Зимние субботники». Волонтеры города помогут в уборке снега пожилым людям и почистят придомовую территорию.В прошлом году благодаря усилиям северян было собрано значительное количество корма и других необходимых вещей для приютов, а также найдены новые дома для многих животных. Ранее URA.RU сообщило о том, что ноябрьский фонд «Боевое Единство» отправил ямальским бойцам в зону СВО баню на колесах, вагон-дом и машину. Общественники поблагодарили всех, кто помогал и участвовал в сборе и отправке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале стартовала неделя добра, в ходе которой жители региона могут оказать помощь семьям участников специальной военной операции, пожилым гражданам и приютам для животных. Информация размещена на официальном сайте окружного правительства. «Мероприятие проходит в рамках стратегии развития „Ямал-100“, инициированной губернатором Дмитрием Артюховым. Одно из ключевых направлений деятельности ямальских добровольцев — помощь военнослужащим и их семьям. В неделю добра пройдут благотворительные ярмарки и концерты — все вырученные средства будут переданы в благотворительный фонд для помощи участникам СВО», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Особое внимание также будет уделено проведению экологических акций и обучению донорству крови. В Шурышкарском и Надымском районах запланированы акции «Зимние субботники». Волонтеры города помогут в уборке снега пожилым людям и почистят придомовую территорию.В прошлом году благодаря усилиям северян было собрано значительное количество корма и других необходимых вещей для приютов, а также найдены новые дома для многих животных. Ранее URA.RU сообщило о том, что ноябрьский фонд «Боевое Единство» отправил ямальским бойцам в зону СВО баню на колесах, вагон-дом и машину. Общественники поблагодарили всех, кто помогал и участвовал в сборе и отправке.