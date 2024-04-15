Тюменцы получат штрафы за отказ от эвакуации из зоны паводка

15 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Тех, кто не захочет покидать зону затопления, эвакуируют принудительно и оштрафуют (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жители Тюменской области, которые откажутся покидать свои дома, расположенные в зоне подтопления, получат штрафы за несоблюдение правил принудительной эвакуации. Вопрос о ее введении в настоящее время рассматривают областные власти. Об этом рассказал губернатор Александр Моор. «ПВР в регионе хватает. Граждане предупреждены. Рассматриваем вопрос о введении принудительной эвакуации. Жители тех населенных пунктов, которые испытали на себе наводнение 2017-го года, относятся с пониманием и без проблем эвакуируют имущество. Но есть и те, кто отказывается. С ними будем отдельно работать. За нарушение принудительной эвакуации возможен штраф. Наша задача — чтобы в зоне подтопления не осталось ни одного человека, даже самых упертых», — заявил губернатор в интервью на канале «Россия 24». По его словам, до момента прихода «большой воды» в населенные пункты, которые находятся на границе с Казахстаном, осталось два-три дня. Дальше по течению — от Казанского до Ишима, четыре-пять дней. Далее, до Абатского, еще четыре-пять дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области, которые откажутся покидать свои дома, расположенные в зоне подтопления, получат штрафы за несоблюдение правил принудительной эвакуации. Вопрос о ее введении в настоящее время рассматривают областные власти. Об этом рассказал губернатор Александр Моор. «ПВР в регионе хватает. Граждане предупреждены. Рассматриваем вопрос о введении принудительной эвакуации. Жители тех населенных пунктов, которые испытали на себе наводнение 2017-го года, относятся с пониманием и без проблем эвакуируют имущество. Но есть и те, кто отказывается. С ними будем отдельно работать. За нарушение принудительной эвакуации возможен штраф. Наша задача — чтобы в зоне подтопления не осталось ни одного человека, даже самых упертых», — заявил губернатор в интервью на канале «Россия 24». По его словам, до момента прихода «большой воды» в населенные пункты, которые находятся на границе с Казахстаном, осталось два-три дня. Дальше по течению — от Казанского до Ишима, четыре-пять дней. Далее, до Абатского, еще четыре-пять дней.