Природа Погода Какие прогнозы давал народный синоптик Кургана Винштейн, и что уже сбылось. Список В Кургане сбылись три прогноза по паводку народного синоптика Винштейна 16 апреля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 + Шоссе Тюнина в Кургане затопило в соответствии с прогнозом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Синоптик-любитель Илья Винштейн перед паводком и во время регулярно публиковал прогнозы, связанные с уровнем воды в реке Тобол в Кургане. Его прогнозы немного отличаются от тех, что публикуют представители областного правительства. URA.RU решило проверить: какие из прогнозов Винштейна сбылись. Что сбылось В марте он прогнозировал, что, как минимум, уровень Тобола в Кургане поднимется до 670 см. Эту отметку река превысила уже 15 апреля в 14:00.

Винштейн 10 апреля прогнозировал, что шоссе Тюнина затопит через шесть-семь суток. Дорогу затопило 16 апреля.

По словам синоптика, микрорайон Заозерный не затопит. 16 апреля микрорайон не был затоплен. Что еще не сбылось Изначально прогноз Винштейна по половодью в Кургане был более оптимистичный. Верхняя граница в Кургане в мартовском прогнозе была на уровне 870 см. 13 апреля прогноз был скорректирован до 884 см с погрешностью в обе стороны 45 см. На 16:00 16 апреля уровень воды в Тоболе составлял 752 см.

По прогнозу синоптика, пик паводка будет в середине третьей декады апреля. Ориентировочно — 25 апреля. 16 апреля уровень Тобола продолжает расти. Ранее Винштейн объяснял URA.RU, что снижение роста уровня Тобола еще не говорит о приближении пика, а только о стабилизации после резкого старта. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Синоптик-любитель Илья Винштейн перед паводком и во время регулярно публиковал прогнозы, связанные с уровнем воды в реке Тобол в Кургане. Его прогнозы немного отличаются от тех, что публикуют представители областного правительства. URA.RU решило проверить: какие из прогнозов Винштейна сбылись. Что сбылось Что еще не сбылось Ранее Винштейн объяснял URA.RU, что снижение роста уровня Тобола еще не говорит о приближении пика, а только о стабилизации после резкого старта. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям