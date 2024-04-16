Какие прогнозы давал народный синоптик Кургана Винштейн, и что уже сбылось. Список

В Кургане сбылись три прогноза по паводку народного синоптика Винштейна
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Шоссе Тюнина в Кургане затопило в соответствии с прогнозом Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Синоптик-любитель Илья Винштейн перед паводком и во время регулярно публиковал прогнозы, связанные с уровнем воды в реке Тобол в Кургане. Его прогнозы немного отличаются от тех, что публикуют представители областного правительства. URA.RU решило проверить: какие из прогнозов Винштейна сбылись.

Что сбылось

  • В марте он прогнозировал, что, как минимум, уровень Тобола в Кургане поднимется до 670 см. Эту отметку река превысила уже 15 апреля в 14:00.
  • Винштейн 10 апреля прогнозировал, что шоссе Тюнина затопит через шесть-семь суток. Дорогу затопило 16 апреля.
  • По словам синоптика, микрорайон Заозерный не затопит. 16 апреля микрорайон не был затоплен.

Что еще не сбылось

  • Изначально прогноз Винштейна по половодью в Кургане был более оптимистичный. Верхняя граница в Кургане в мартовском прогнозе была на уровне 870 см. 13 апреля прогноз был скорректирован до 884 см с погрешностью в обе стороны 45 см. На 16:00 16 апреля уровень воды в Тоболе составлял 752 см.
  • По прогнозу синоптика, пик паводка будет в середине третьей декады апреля. Ориентировочно — 25 апреля. 16 апреля уровень Тобола продолжает расти.

Ранее Винштейн объяснял URA.RU, что снижение роста уровня Тобола еще не говорит о приближении пика, а только о стабилизации после резкого старта. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Синоптик-любитель Илья Винштейн перед паводком и во время регулярно публиковал прогнозы, связанные с уровнем воды в реке Тобол в Кургане. Его прогнозы немного отличаются от тех, что публикуют представители областного правительства. URA.RU решило проверить: какие из прогнозов Винштейна сбылись. Что сбылось Что еще не сбылось Ранее Винштейн объяснял URA.RU, что снижение роста уровня Тобола еще не говорит о приближении пика, а только о стабилизации после резкого старта. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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