Власти оставят без лодок жителей тюменского села, отрезанного из-за паводка

Власти считают, что лодки отправлять в село Афонькино нецелесообразно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Афонькино (Тюменская область) жителям, отрезанных от соседних населенных пунктов из-за затопленных дорог, не станут выделять лодки для переправы. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах.

«Эвакуация в селе Афонькино проходила в плановом порядке, жители были предупреждены о том, что дорогу зальет. Есть те, кто остаются, но там малочисленное население. Поэтому нецелесообразно перегонять туда лодки и прочие плавсредства, так как они могут понадобится в других затопленных районах для спасения людей», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Сообщается, что в селе Афонькино нет перебоев с водой, продуктами питания, электричеством и связью. Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область отправляют 11 спасателей из ХМАО для борьбы с паводком и его последствиями.