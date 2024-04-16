Власти оставят без лодок жителей тюменского села, отрезанного из-за паводка

В селе Афонькино (Тюменская область) жителям, отрезанных от соседних населенных пунктов из-за затопленных дорог, не станут выделять лодки для переправы. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах.
«Эвакуация в селе Афонькино проходила в плановом порядке, жители были предупреждены о том, что дорогу зальет. Есть те, кто остаются, но там малочисленное население. Поэтому нецелесообразно перегонять туда лодки и прочие плавсредства, так как они могут понадобится в других затопленных районах для спасения людей», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
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В селе Афонькино (Тюменская область) жителям, отрезанных от соседних населенных пунктов из-за затопленных дорог, не станут выделять лодки для переправы. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах. «Эвакуация в селе Афонькино проходила в плановом порядке, жители были предупреждены о том, что дорогу зальет. Есть те, кто остаются, но там малочисленное население. Поэтому нецелесообразно перегонять туда лодки и прочие плавсредства, так как они могут понадобится в других затопленных районах для спасения людей», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. Сообщается, что в селе Афонькино нет перебоев с водой, продуктами питания, электричеством и связью. Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область отправляют 11 спасателей из ХМАО для борьбы с паводком и его последствиями.