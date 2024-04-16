Власти оставят без лодок жителей тюменского села, отрезанного из-за паводка

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, река, потоп, половодье, спасатели, баркас, уй, моторная лодка, паводок, плавсредства, наводнение, спасательные работы, стихийное бедствие, разлив
Власти считают, что лодки отправлять в село Афонькино нецелесообразно Фото:
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В селе Афонькино (Тюменская область) жителям, отрезанных от соседних населенных пунктов из-за затопленных дорог, не станут выделять лодки для переправы. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах.

«Эвакуация в селе Афонькино проходила в плановом порядке, жители были предупреждены о том, что дорогу зальет. Есть те, кто остаются, но там малочисленное население. Поэтому нецелесообразно перегонять туда лодки и прочие плавсредства, так как они могут понадобится в других затопленных районах для спасения людей», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Сообщается, что в селе Афонькино нет перебоев с водой, продуктами питания, электричеством и связью. Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область отправляют 11 спасателей из ХМАО для борьбы с паводком и его последствиями.

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В селе Афонькино (Тюменская область) жителям, отрезанных от соседних населенных пунктов из-за затопленных дорог, не станут выделять лодки для переправы. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, перегон плавсредств может ухудшить ситуацию в других подтопляемых районах. «Эвакуация в селе Афонькино проходила в плановом порядке, жители были предупреждены о том, что дорогу зальет. Есть те, кто остаются, но там малочисленное население. Поэтому нецелесообразно перегонять туда лодки и прочие плавсредства, так как они могут понадобится в других затопленных районах для спасения людей», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. Сообщается, что в селе Афонькино нет перебоев с водой, продуктами питания, электричеством и связью. Ранее URA.RU писало, что в Тюменскую область отправляют 11 спасателей из ХМАО для борьбы с паводком и его последствиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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