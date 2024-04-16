Югорских спасателей вместо Кургана отправят на борьбу с паводком в Тюменскую область. Инсайд

Для борьбы с паводком в Ишимском районе привлечены сотрудники МЧС из ХМАО

16 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

В Тюменской области из-за паводка началась эвакуация местных жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Сотрудников ГУ МЧС России по ХМАО — Югре готовят к отправке в Тюменскую область для борьбы с паводком и его последствиями. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному управлению ведомства. При этом, по его словам, изначально югорских спасателей планировали направить в Курганскую область, где ситуация с паводком также остается напряженной. «Подразделения готовы направиться для работы в Тюменской области. Сотрудники укомплектованы всем необходимым для работы в условиях паводка. В том числе, спецтехникой и всем необходимым оборудованием. Изначально спасателям сказали готовиться к командировке в Курган, но затем направление сменилось на Тюменскую область», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО — Югре агентству сообщили, что в Тюменскую область будет направлена аэромобильная группировка в составе 11 человек. «Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по ХМАО — Югре в составе 11 человек и одной единицы техники будет направлена Тюменскую область 16 апреля в 20:00. Спасатели будут работать в Ишимском районе», — рассказали там URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на реке Ишим в Тюменской области зафиксирован критический подъем уровня воды. Из-за этого региональным управлением МЧС было объявлено о срочной эвакуации жителей территорий, которые попали в зону подтопления. Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Ишимского и Казанского района срочно эвакуироваться. Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, воды в реках в этом году будет очень много, поэтому возможны прорывы дамб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников ГУ МЧС России по ХМАО — Югре готовят к отправке в Тюменскую область для борьбы с паводком и его последствиями. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному управлению ведомства. При этом, по его словам, изначально югорских спасателей планировали направить в Курганскую область, где ситуация с паводком также остается напряженной. «Подразделения готовы направиться для работы в Тюменской области. Сотрудники укомплектованы всем необходимым для работы в условиях паводка. В том числе, спецтехникой и всем необходимым оборудованием. Изначально спасателям сказали готовиться к командировке в Курган, но затем направление сменилось на Тюменскую область», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО — Югре агентству сообщили, что в Тюменскую область будет направлена аэромобильная группировка в составе 11 человек. «Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по ХМАО — Югре в составе 11 человек и одной единицы техники будет направлена Тюменскую область 16 апреля в 20:00. Спасатели будут работать в Ишимском районе», — рассказали там URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на реке Ишим в Тюменской области зафиксирован критический подъем уровня воды. Из-за этого региональным управлением МЧС было объявлено о срочной эвакуации жителей территорий, которые попали в зону подтопления. Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Ишима, Ишимского и Казанского района срочно эвакуироваться. Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, воды в реках в этом году будет очень много, поэтому возможны прорывы дамб.