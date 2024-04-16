В магазинах подтопляемых зон пустеют полки с водой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Жители села Казанское (Тюменская область) массово скупают в магазинах воду и продукты первой необходимости, в числе которых и лапша быстрого приготовления «Доширак». Об этом URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких магазинов.

«Паника у людей началась, ажиотаж с наводнением. Скупают воду, продукты первой необходимости. Это: молоко, крупы, масло, яйца», — сообщила продавец магазина «Магнит».

На прилавках оказались пустые коробки с лапшой быстрого приготовления. В магазине не осталось пятилитровых бутылей с водой.

В супермаркете «Монетка» ситуация с продуктами аналогичная. По словам продавца, там в первую очередь разбирают муку, вермишель, воду. Ее обещают завозить каждый день. Кроме того, здесь также раскупили весь хлеб, остались только пасхальные куличи.