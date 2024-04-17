Бастрыкин занялся ЧП с воротами, упавшими на ребенка в Тюмени

18 апреля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Ребенку понадобилась помощь медиков Фото: Игорь Пантин © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки по делу об упавших на ребенка футбольных воротах. ЧП произошло в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту травмирования несовершеннолетнего в Тюменской области. В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени на футбольном поле на ребенка упали железные ворота. Он был госпитализирован. Кроме того, сообщается, что подобный случай не первый, а ворота никто не закрепил», — рассказали в пресс-службе. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ЧП произошло 17 апреля в ЖК «Плеханово». По данным медиков, сильно ребенок не пострадал, но помощь ему понадобилась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки по делу об упавших на ребенка футбольных воротах. ЧП произошло в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту травмирования несовершеннолетнего в Тюменской области. В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени на футбольном поле на ребенка упали железные ворота. Он был госпитализирован. Кроме того, сообщается, что подобный случай не первый, а ворота никто не закрепил», — рассказали в пресс-службе. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ЧП произошло 17 апреля в ЖК «Плеханово». По данным медиков, сильно ребенок не пострадал, но помощь ему понадобилась.