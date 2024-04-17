17 апреля 2024

Бастрыкин занялся ЧП с воротами, упавшими на ребенка в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, автомобиль, скорая помощь
Ребенку понадобилась помощь медиков Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки по делу об упавших на ребенка футбольных воротах. ЧП произошло в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту травмирования несовершеннолетнего в Тюменской области. В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени на футбольном поле на ребенка упали железные ворота. Он был госпитализирован. Кроме того, сообщается, что подобный случай не первый, а ворота никто не закрепил», — рассказали в пресс-службе.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ЧП произошло 17 апреля в ЖК «Плеханово». По данным медиков, сильно ребенок не пострадал, но помощь ему понадобилась.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки по делу об упавших на ребенка футбольных воротах. ЧП произошло в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту травмирования несовершеннолетнего в Тюменской области. В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени на футбольном поле на ребенка упали железные ворота. Он был госпитализирован. Кроме того, сообщается, что подобный случай не первый, а ворота никто не закрепил», — рассказали в пресс-службе. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ЧП произошло 17 апреля в ЖК «Плеханово». По данным медиков, сильно ребенок не пострадал, но помощь ему понадобилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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