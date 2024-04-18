Депутат ГД Тумусов объяснил, как курганцам не быть разгильдяями из-за наводнения

Депутат ГД Тумусов раскрыл, как минимизировать последствия наводнения

18 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Федот Тумусов объяснил, почему выплаты не покрывают ущерб от потери жилья в паводке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, имеющий опыт в ликвидации последствий паводка в Республике Саха (Якутия), призвал курганцев не быть разгильдяями. Он подчеркнул важность страхования и превентивных мер для смягчения воздействия стихийных бедствий. В разговоре с журналистом URA.RU он указал на невозможность полного избежания ЧС, но отметил варианты снижения угрозы для жизни людей и потерь имущества. «Есть федеральный закон, который предусматривает размеры компенсаций при стихийных бедствиях. Они не покрывают все расходы, а что может полностью покрыть все расходы? Если максималистически взять, то ничто. Несчастье никто не может возместить, но есть механизм страхования имущества. Но мы такие разгильдяи, что еще не научились страховать. Если страхования нет, муниципальные власти оказывают помощь в рамках своих возможностей», — объясняет депутат. При этом Тумусов отмечает, что в случаях, когда стихийное бедствие приводит к полной непригодности жилья, в том числе многоквартирных домов, власти и президент принимают дополнительные меры для обеспечения пострадавших новым жильем. «Я сторонник такого подхода: избежать, совсем там уйти от наводнений и других стихийных бедствий — очень минимальная вероятность. А вот смягчить удар и обезопасить, чтобы жизни и угрозы жизням не было, вот это очень правильный подход. Надо прогнозировать, какая она будет, насколько поднимется и что сделать, чтобы минимизировать риски. Вот этими делами надо заниматься. Искать виноватых, что погода так распорядилась, — не самое благодарное дело», — говорит Тумусов. Он поделился опытом ликвидации последствий наводнения в Якутии в 2001 году, отметив, что помимо господдержки значительную роль играет и взаимопомощь граждан. Депутат Госдумы подчеркивает, что компенсации за утрату жилья из-за стихийных бедствий зачастую не покрывают все затраты. По словам Тумусова, существуют законодательно установленные размеры выплат, но они не могут полностью возместить ущерб от потери жилья, если оно не застраховано. Ранее сообщалось, что уровень воды в Тоболе в Кургане 18 апреля подходит к 10-ти метрам. Наводнение стало третьим по масштабу в истории города. МЧС России сообщало, что в результате ЧС подтопило свыше 5000 жилых и дачных домов. Из-за паводка эвакуированы тысячи людей из сел, деревень, СНТ и микрорайонов. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, имеющий опыт в ликвидации последствий паводка в Республике Саха (Якутия), призвал курганцев не быть разгильдяями. Он подчеркнул важность страхования и превентивных мер для смягчения воздействия стихийных бедствий. В разговоре с журналистом URA.RU он указал на невозможность полного избежания ЧС, но отметил варианты снижения угрозы для жизни людей и потерь имущества. «Есть федеральный закон, который предусматривает размеры компенсаций при стихийных бедствиях. Они не покрывают все расходы, а что может полностью покрыть все расходы? Если максималистически взять, то ничто. Несчастье никто не может возместить, но есть механизм страхования имущества. Но мы такие разгильдяи, что еще не научились страховать. Если страхования нет, муниципальные власти оказывают помощь в рамках своих возможностей», — объясняет депутат. При этом Тумусов отмечает, что в случаях, когда стихийное бедствие приводит к полной непригодности жилья, в том числе многоквартирных домов, власти и президент принимают дополнительные меры для обеспечения пострадавших новым жильем. «Я сторонник такого подхода: избежать, совсем там уйти от наводнений и других стихийных бедствий — очень минимальная вероятность. А вот смягчить удар и обезопасить, чтобы жизни и угрозы жизням не было, вот это очень правильный подход. Надо прогнозировать, какая она будет, насколько поднимется и что сделать, чтобы минимизировать риски. Вот этими делами надо заниматься. Искать виноватых, что погода так распорядилась, — не самое благодарное дело», — говорит Тумусов. Он поделился опытом ликвидации последствий наводнения в Якутии в 2001 году, отметив, что помимо господдержки значительную роль играет и взаимопомощь граждан. Депутат Госдумы подчеркивает, что компенсации за утрату жилья из-за стихийных бедствий зачастую не покрывают все затраты. По словам Тумусова, существуют законодательно установленные размеры выплат, но они не могут полностью возместить ущерб от потери жилья, если оно не застраховано. Ранее сообщалось, что уровень воды в Тоболе в Кургане 18 апреля подходит к 10-ти метрам. Наводнение стало третьим по масштабу в истории города. МЧС России сообщало, что в результате ЧС подтопило свыше 5000 жилых и дачных домов. Из-за паводка эвакуированы тысячи людей из сел, деревень, СНТ и микрорайонов. Вся актуальная информация о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.