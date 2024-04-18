Руководитель «ВНИИ Экология» Закондырин: не надейтесь на дамбу в Кургане — эвакуируйтесь. Фото, видео

Курганцев призывают эвакуироваться и не надеяться на дамбу

19 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Дамба в Кургане дала протечки из-за большой воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане срочно укрепляют дамбу, которая в нескольких микрорайонах города дала протечку из-за большого напора воды. Руководитель «ВНИИ Экология» Александр Закондырин считает, что дополнительные работы по защите дамбы вести уже поздно и советуют эвакуироваться из опасных зон. Об этом эксперт сообщил корреспонденту URA.RU. «Таких наводнений в Курганской области не видели 100 лет. Сейчас сложно говорить о том, как укрепить дамбу, если идет высокая, большая вода. По большому счету успеть сделать что-то глобальное уже вряд ли получится. Нужно оперативно разворачивать эвакуационные центры и убеждать людей заранее уезжать в них, чтобы не делать это ночью по воде. На данный момент главное — это эвакуировать людей», — сказал Закондырин. Новость по теме Гидролог Болгов: бурение дыр в Кургане в зоне паводка загрязнит грунтовые воды Также эксперт высказался об установке водоналивных дамб, которые были доставлены в Кургане бортом МЧС из Приамурья. Их установили на трех участках города. По его словам, они эффективны и уже доказали это в прошлые годы паводков в других регионах. Кроме того, Закондырин отметил новую технологию бурения поймы реки, которые сделали в трех округах для повышения впитываемой влаги в почву. «У этой технологии есть и свои недостатки — опасность загрязнения талыми водами чистых грунтовых вод. По результатам этих экспериментов можно будет сделать заключение уже после того, как паводок пройдет», — подчеркнул эксперт. Ранее URA.RU писало, что в трех микрорайонах Кургана объявили срочную эвакуацию жителей из-за протечки дамбы в Вороновке. Всю ночь над устранением проблем работали сотрудники МЧС и добровольцы. Позже еще одна протечка выявилась на дамбе в Западном районе города. Также в Кургане заранее укрепили одно из самых слабых мест дамбы в микрорайоне Шевелевка рядом с домом на обрыве Тобола. Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства. В Кургане устраняют протечки на дамбе в нескольких микрорайонах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперт Закондырин считает, что на укрепление дамб нет времени — нужно срочно эвакуироваться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его словам, водоналивные дамбы эффективная защита от паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Технологию бурения скважин в пойме реки считает опасной для загрязнения грунтовых вод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане срочно укрепляют дамбу, которая в нескольких микрорайонах города дала протечку из-за большого напора воды. Руководитель «ВНИИ Экология» Александр Закондырин считает, что дополнительные работы по защите дамбы вести уже поздно и советуют эвакуироваться из опасных зон. Об этом эксперт сообщил корреспонденту URA.RU. «Таких наводнений в Курганской области не видели 100 лет. Сейчас сложно говорить о том, как укрепить дамбу, если идет высокая, большая вода. По большому счету успеть сделать что-то глобальное уже вряд ли получится. Нужно оперативно разворачивать эвакуационные центры и убеждать людей заранее уезжать в них, чтобы не делать это ночью по воде. На данный момент главное — это эвакуировать людей», — сказал Закондырин. Также эксперт высказался об установке водоналивных дамб, которые были доставлены в Кургане бортом МЧС из Приамурья. Их установили на трех участках города. По его словам, они эффективны и уже доказали это в прошлые годы паводков в других регионах. Кроме того, Закондырин отметил новую технологию бурения поймы реки, которые сделали в трех округах для повышения впитываемой влаги в почву. «У этой технологии есть и свои недостатки — опасность загрязнения талыми водами чистых грунтовых вод. По результатам этих экспериментов можно будет сделать заключение уже после того, как паводок пройдет», — подчеркнул эксперт. Ранее URA.RU писало, что в трех микрорайонах Кургана объявили срочную эвакуацию жителей из-за протечки дамбы в Вороновке. Всю ночь над устранением проблем работали сотрудники МЧС и добровольцы. Позже еще одна протечка выявилась на дамбе в Западном районе города. Также в Кургане заранее укрепили одно из самых слабых мест дамбы в микрорайоне Шевелевка рядом с домом на обрыве Тобола. Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.