Губернатор Шумков попросил курганцев не спасать животных самостоятельно

19 апреля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Губернатор призвал волонтеров быть осторожными, спасая животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области обратился к волонтерам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны самостоятельно, в попытке спасти животных. Об этом написало правительство Курганской области в telegram-канале. «Губернатор Вадим Шумков поблагодарил волонтеров, которые помогают спасать из зоны затопления животных, брошенных хозяевами несмотря на все просьбы и уведомления от властей. Вадим Шумков попросил волонтеров быть осторожными, сотрудничать со спасателями и не создавать опасных ситуаций, заплывая на лодках в подтопленные территории самостоятельно», — сообщил telegram-канал «Курганская область официально». Кроме того, ведомство разместило информацию о том, что пострадавшие в результате паводка жители региона, у кого имеются домашние питомцы, могут временно разместить их в пяти разных площадках города Кургана. По информации правительства, кошек размещают в Курганском центре ветеринарии по адресу улица Омская, 136. Для собак были подготовлены другие места размещения: муниципальный приют для бездомных животных — ул. Бурова-Петрова, 124А, площадка — ул. Промышленная 5. На Курганском ипподроме по адресу улица 1-я Трактовая, 74 пострадавшие от большой воды владельцы животных могут разместить как кошек, так и собак. Чтобы разместить питомца по какому-то из указанных адресов, как пишет правительство, нужно предварительно позвонить на телефон «Горячей линии»: 8-996-146-42-25. Также, рекомендуется взять с собой поводок, ошейник, надежную привязь и, если возможно, корм, к которому привыкло животное. Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана превысил 10 метров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области обратился к волонтерам с просьбой, чтобы те не плавали в подтопленные микрорайоны самостоятельно, в попытке спасти животных. Об этом написало правительство Курганской области в telegram-канале. «Губернатор Вадим Шумков поблагодарил волонтеров, которые помогают спасать из зоны затопления животных, брошенных хозяевами несмотря на все просьбы и уведомления от властей. Вадим Шумков попросил волонтеров быть осторожными, сотрудничать со спасателями и не создавать опасных ситуаций, заплывая на лодках в подтопленные территории самостоятельно», — сообщил telegram-канал «Курганская область официально». Кроме того, ведомство разместило информацию о том, что пострадавшие в результате паводка жители региона, у кого имеются домашние питомцы, могут временно разместить их в пяти разных площадках города Кургана. По информации правительства, кошек размещают в Курганском центре ветеринарии по адресу улица Омская, 136. Для собак были подготовлены другие места размещения: муниципальный приют для бездомных животных — ул. Бурова-Петрова, 124А, площадка — ул. Промышленная 5. На Курганском ипподроме по адресу улица 1-я Трактовая, 74 пострадавшие от большой воды владельцы животных могут разместить как кошек, так и собак. Чтобы разместить питомца по какому-то из указанных адресов, как пишет правительство, нужно предварительно позвонить на телефон «Горячей линии»: 8-996-146-42-25. Также, рекомендуется взять с собой поводок, ошейник, надежную привязь и, если возможно, корм, к которому привыкло животное. Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана превысил 10 метров. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.