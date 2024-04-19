Уровень Тобола в Кургане не изменился за два часа

Большая вода медленно продвигается к выходу из городской поймы
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень Тобола на 22:00 составляет 1013 сантиметров. Ранее прирост воды в реке замедлился, а затем пошел на спад, свидетельствуют данные, размещенные на информационном портале региона.
«В Кургане в 22:00 уровень Тобола —1013 см (не изменился за два часа). В селе Бараба — 375 см (не изменился за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024».
К 16:00 часам 19 апреля уровень реки остановился на отметке в 1015 сантиметров. О других событиях, сказанных с паводком на территории Курганской области, узнает из трансляции URA.RU.
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