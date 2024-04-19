Происшествия Уровень Тобола в Кургане не изменился за два часа 19 апреля 2024 в 22:04 Размер текста - 17 + Большая вода медленно продвигается к выходу из городской поймы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола на 22:00 составляет 1013 сантиметров. Ранее прирост воды в реке замедлился, а затем пошел на спад, свидетельствуют данные, размещенные на информационном портале региона. «В Кургане в 22:00 уровень Тобола —1013 см (не изменился за два часа). В селе Бараба — 375 см (не изменился за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 16:00 часам 19 апреля уровень реки остановился на отметке в 1015 сантиметров. О других событиях, сказанных с паводком на территории Курганской области, узнает из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень Тобола на 22:00 составляет 1013 сантиметров. Ранее прирост воды в реке замедлился, а затем пошел на спад, свидетельствуют данные, размещенные на информационном портале региона. «В Кургане в 22:00 уровень Тобола —1013 см (не изменился за два часа). В селе Бараба — 375 см (не изменился за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 16:00 часам 19 апреля уровень реки остановился на отметке в 1015 сантиметров. О других событиях, сказанных с паводком на территории Курганской области, узнает из трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям