Уровень Тобола в Кургане не изменился за два часа

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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, тобол, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, курган, разлив
Большая вода медленно продвигается к выходу из городской поймы Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола на 22:00 составляет 1013 сантиметров. Ранее прирост воды в реке замедлился, а затем пошел на спад, свидетельствуют данные, размещенные на информационном портале региона.

«В Кургане в 22:00 уровень Тобола —1013 см (не изменился за два часа). В селе Бараба — 375 см (не изменился за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

К 16:00 часам 19 апреля уровень реки остановился на отметке в 1015 сантиметров. О других событиях, сказанных с паводком на территории Курганской области, узнает из трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола на 22:00 составляет 1013 сантиметров. Ранее прирост воды в реке замедлился, а затем пошел на спад, свидетельствуют данные, размещенные на информационном портале региона. «В Кургане в 22:00 уровень Тобола —1013 см (не изменился за два часа). В селе Бараба — 375 см (не изменился за два часа)», — указано на интерактивной карте «Паводок 2024». К 16:00 часам 19 апреля уровень реки остановился на отметке в 1015 сантиметров. О других событиях, сказанных с паводком на территории Курганской области, узнает из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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