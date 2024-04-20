Как США планируют подтолкнуть Россию и Украину к мирным переговорам

Политолог: США планируют использовать поставки оружия для давления на Украину

21 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

США хотят воздействовать на ход СВО поставками оружия Фото: miliman/pickupimage.com США хотят взять на себя роль миротворца в конфликте России и Украины, а также пытаются регулировать ход СВО с помощью поставок оружия для Вооруженных сил Украины. К октябрю этого года Штаты хотели бы посадить Россию и Украину за стол переговоров. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. «К осенним выборам США (очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года — прим. URA.RU) постарается немного притушить все конфликты и выступить миротворцем. Это коснется, в том числе, разногласий между Россией и Украиной. Тут нет разговора про подписание документов, но, скорее всего, к октябрю стороны начнут переговоры. Были разговоры, что границы 1991 года надо забыть, но делить территории все-таки придется. Без уступок не обойдется», — рассказал Михаил Синельников-Оришак. Новость по теме В США рассказали, почему прервались переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле Политолог отметил, что у властей США просматривается некий план: сначала ослабить российское наступление новой поставкой оружия для Украины. «Идет разговор о том, что Россия собирается идти в наступление, поэтому в Америке решается вопрос помощи Украине. В ближайшее время будут поставки того, что Украине больше всего не хватает. Это ПВО и дальние ракеты для нанесения симметричных ударов. Таким образом США планируют ослабить наступление России. В Штатах надеются, что в итоге ни у одной из сторон не получится продвинуться дальше и это станет поводом для переговоров между Россией и Украиной», — дополнил он. В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ, несмотря на трудное положение ВСУ. Президент России Владимир Путин отметил, что противники загнали себя в угол, надеясь победить страну на поле боя. В этом году Зеленский признался в дефиците снарядов и техники для ВСУ. Кроме того он отметил, что Украина начнет отступать без помощи США. Во время встречи с лидером Беларуссии Александром Лукашенко, Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США хотят взять на себя роль миротворца в конфликте России и Украины, а также пытаются регулировать ход СВО с помощью поставок оружия для Вооруженных сил Украины. К октябрю этого года Штаты хотели бы посадить Россию и Украину за стол переговоров. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. «К осенним выборам США (очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года — прим. URA.RU) постарается немного притушить все конфликты и выступить миротворцем. Это коснется, в том числе, разногласий между Россией и Украиной. Тут нет разговора про подписание документов, но, скорее всего, к октябрю стороны начнут переговоры. Были разговоры, что границы 1991 года надо забыть, но делить территории все-таки придется. Без уступок не обойдется», — рассказал Михаил Синельников-Оришак. Политолог отметил, что у властей США просматривается некий план: сначала ослабить российское наступление новой поставкой оружия для Украины. «Идет разговор о том, что Россия собирается идти в наступление, поэтому в Америке решается вопрос помощи Украине. В ближайшее время будут поставки того, что Украине больше всего не хватает. Это ПВО и дальние ракеты для нанесения симметричных ударов. Таким образом США планируют ослабить наступление России. В Штатах надеются, что в итоге ни у одной из сторон не получится продвинуться дальше и это станет поводом для переговоров между Россией и Украиной», — дополнил он. В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ, несмотря на трудное положение ВСУ. Президент России Владимир Путин отметил, что противники загнали себя в угол, надеясь победить страну на поле боя. В этом году Зеленский признался в дефиците снарядов и техники для ВСУ. Кроме того он отметил, что Украина начнет отступать без помощи США. Во время встречи с лидером Беларуссии Александром Лукашенко, Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.