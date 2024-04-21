«Газель» провалилась в яму в курганском городе. Фото

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Город. Курган, провал в дороге, улица карла маркса, дыра в асфальте, яма в дороге
В Кургаснкой области «Газель» наполовину улетела в яму Фото:

В городе Катайск (Курганская область) автомобиль «Газель» провалился в коммунальную раскопку. Об этом сообщили местные соцсети.

«Вчера в Катайске», — сообщает подпись к посту с фотографиями в паблике «Типичный Катайск». На снимках показано, как тентованный грузовичок наполовину скрылся в яму. Его вытаскивали с помощью спецоборудования.

Пострадали ли кто-либо из людей в ходе инцидента — не сообщается. В ГИБДД URA.RU рассказали, что в ведомство никто по поводу такого ДТП в Катайске не обращался. На месте происшествия видны новые трубы для коммунальных сетей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске собирались проводить замену водных сетей по госпрограмме. Работы собирались закончить в сентябре 2024 года. Есть вероятность, что водитель «Газели» угодил в раскопку, созданную при замене водопровода.

Автомобиль наполовину влетел в яму
Автомобиль наполовину влетел в яму
«Газель» из ямы доставали при помощи автокрана
«Газель» из ямы доставали при помощи автокрана

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В городе Катайск (Курганская область) автомобиль «Газель» провалился в коммунальную раскопку. Об этом сообщили местные соцсети. «Вчера в Катайске», — сообщает подпись к посту с фотографиями в паблике «Типичный Катайск». На снимках показано, как тентованный грузовичок наполовину скрылся в яму. Его вытаскивали с помощью спецоборудования. Пострадали ли кто-либо из людей в ходе инцидента — не сообщается. В ГИБДД URA.RU рассказали, что в ведомство никто по поводу такого ДТП в Катайске не обращался. На месте происшествия видны новые трубы для коммунальных сетей. Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске собирались проводить замену водных сетей по госпрограмме. Работы собирались закончить в сентябре 2024 года. Есть вероятность, что водитель «Газели» угодил в раскопку, созданную при замене водопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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