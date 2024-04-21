«Газель» провалилась в яму в курганском городе. Фото

21 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

В Кургаснкой области «Газель» наполовину улетела в яму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Катайск (Курганская область) автомобиль «Газель» провалился в коммунальную раскопку. Об этом сообщили местные соцсети. «Вчера в Катайске», — сообщает подпись к посту с фотографиями в паблике «Типичный Катайск». На снимках показано, как тентованный грузовичок наполовину скрылся в яму. Его вытаскивали с помощью спецоборудования. Пострадали ли кто-либо из людей в ходе инцидента — не сообщается. В ГИБДД URA.RU рассказали, что в ведомство никто по поводу такого ДТП в Катайске не обращался. На месте происшествия видны новые трубы для коммунальных сетей. Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске собирались проводить замену водных сетей по госпрограмме. Работы собирались закончить в сентябре 2024 года. Есть вероятность, что водитель «Газели» угодил в раскопку, созданную при замене водопровода. Автомобиль наполовину влетел в яму VK Типичный Катайск . «Газель» из ямы доставали при помощи автокрана VK Типичный Катайск . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Катайск (Курганская область) автомобиль «Газель» провалился в коммунальную раскопку. Об этом сообщили местные соцсети. «Вчера в Катайске», — сообщает подпись к посту с фотографиями в паблике «Типичный Катайск». На снимках показано, как тентованный грузовичок наполовину скрылся в яму. Его вытаскивали с помощью спецоборудования. Пострадали ли кто-либо из людей в ходе инцидента — не сообщается. В ГИБДД URA.RU рассказали, что в ведомство никто по поводу такого ДТП в Катайске не обращался. На месте происшествия видны новые трубы для коммунальных сетей. Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске собирались проводить замену водных сетей по госпрограмме. Работы собирались закончить в сентябре 2024 года. Есть вероятность, что водитель «Газели» угодил в раскопку, созданную при замене водопровода.