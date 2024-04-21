В городе Катайск (Курганская область) автомобиль «Газель» провалился в коммунальную раскопку. Об этом сообщили местные соцсети.
«Вчера в Катайске», — сообщает подпись к посту с фотографиями в паблике «Типичный Катайск». На снимках показано, как тентованный грузовичок наполовину скрылся в яму. Его вытаскивали с помощью спецоборудования.
Пострадали ли кто-либо из людей в ходе инцидента — не сообщается. В ГИБДД URA.RU рассказали, что в ведомство никто по поводу такого ДТП в Катайске не обращался. На месте происшествия видны новые трубы для коммунальных сетей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске собирались проводить замену водных сетей по госпрограмме. Работы собирались закончить в сентябре 2024 года. Есть вероятность, что водитель «Газели» угодил в раскопку, созданную при замене водопровода.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В городе Катайск (Курганская область) автомобиль «Газель» провалился в коммунальную раскопку. Об этом сообщили местные соцсети. «Вчера в Катайске», — сообщает подпись к посту с фотографиями в паблике «Типичный Катайск». На снимках показано, как тентованный грузовичок наполовину скрылся в яму. Его вытаскивали с помощью спецоборудования. Пострадали ли кто-либо из людей в ходе инцидента — не сообщается. В ГИБДД URA.RU рассказали, что в ведомство никто по поводу такого ДТП в Катайске не обращался. На месте происшествия видны новые трубы для коммунальных сетей. Ранее URA.RU сообщало, что в Катайске собирались проводить замену водных сетей по госпрограмме. Работы собирались закончить в сентябре 2024 года. Есть вероятность, что водитель «Газели» угодил в раскопку, созданную при замене водопровода.