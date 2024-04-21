Тюменский сквер станет примером для всей России

Сквер, который построили в Тюмени, включен в федеральный реестр лучших практик

22 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Общественная территория будет использоваться как образец в других регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сквер, который обустроили в Тюмени в районе дома 21 по улице Республики, попал в список 50 лучших практик и будет использоваться как образец в других регионах. Соответствующий документ опубликован на портале Минстроя России. «Приказываю: включить в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству прилагаемый перечень проектов. Пункт 11 — Благоустройство озелененной зоны общественного пространства по ул. Республики, д. 21», — говорится в документе. Как сообщают в Минстрое, всего в список лучших пытались продвинуть 415 объектов благоустройства из 85 регионов. При отборе оценивали их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сквер, который обустроили в Тюмени в районе дома 21 по улице Республики, попал в список 50 лучших практик и будет использоваться как образец в других регионах. Соответствующий документ опубликован на портале Минстроя России. «Приказываю: включить в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству прилагаемый перечень проектов. Пункт 11 — Благоустройство озелененной зоны общественного пространства по ул. Республики, д. 21», — говорится в документе. Как сообщают в Минстрое, всего в список лучших пытались продвинуть 415 объектов благоустройства из 85 регионов. При отборе оценивали их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.