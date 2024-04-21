Тюменский сквер станет примером для всей России

Сквер, который обустроили в Тюмени в районе дома 21 по улице Республики, попал в список 50 лучших практик и будет использоваться как образец в других регионах. Соответствующий документ опубликован на портале Минстроя России.
«Приказываю: включить в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству прилагаемый перечень проектов. Пункт 11 — Благоустройство озелененной зоны общественного пространства по ул. Республики, д. 21», — говорится в документе.
Как сообщают в Минстрое, всего в список лучших пытались продвинуть 415 объектов благоустройства из 85 регионов. При отборе оценивали их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.
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Сквер, который обустроили в Тюмени в районе дома 21 по улице Республики, попал в список 50 лучших практик и будет использоваться как образец в других регионах. Соответствующий документ опубликован на портале Минстроя России. «Приказываю: включить в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству прилагаемый перечень проектов. Пункт 11 — Благоустройство озелененной зоны общественного пространства по ул. Республики, д. 21», — говорится в документе. Как сообщают в Минстрое, всего в список лучших пытались продвинуть 415 объектов благоустройства из 85 регионов. При отборе оценивали их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.