21 апреля 2024

Тюменский сквер станет примером для всей России

Сквер, который построили в Тюмени, включен в федеральный реестр лучших практик
© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, сквер, девушка, скамейка, алое поле, парк, золотая осень
Общественная территория будет использоваться как образец в других регионах России Фото:

Сквер, который обустроили в Тюмени в районе дома 21 по улице Республики, попал в список 50 лучших практик и будет использоваться как образец в других регионах. Соответствующий документ опубликован на портале Минстроя России.

«Приказываю: включить в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству прилагаемый перечень проектов. Пункт 11 — Благоустройство озелененной зоны общественного пространства по ул. Республики, д. 21», — говорится в документе.

Как сообщают в Минстрое, всего в список лучших пытались продвинуть 415 объектов благоустройства из 85 регионов. При отборе оценивали их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

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Сквер, который обустроили в Тюмени в районе дома 21 по улице Республики, попал в список 50 лучших практик и будет использоваться как образец в других регионах. Соответствующий документ опубликован на портале Минстроя России. «Приказываю: включить в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству прилагаемый перечень проектов. Пункт 11 — Благоустройство озелененной зоны общественного пространства по ул. Республики, д. 21», — говорится в документе. Как сообщают в Минстрое, всего в список лучших пытались продвинуть 415 объектов благоустройства из 85 регионов. При отборе оценивали их влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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