В ЯНАО дети до трех лет получат бесплатные витамины

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В ЯНАО малыши будут бесплатно получать витамин D Фото:

В ЯНАО все дети до трех лет, проживающие на территории региона постоянно, будут получать витамин «Д» бесплатно. Это решение принято в рамках года детства и программы «Ямал — территория детства», сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Витамин „Д“ необходим для здоровья детей, особенно в условиях Крайнего севера. В настоящее время идет закупка витамина. Далее его распределят в медицинские организации округа и начнут выдавать с сентября», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Ранее витамин выдавался только льготным категориям, но теперь он будет доступен всем малышам региона. Педиатры будут назначать курс витамина индивидуально — на полгода, или два курса по три месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) появится новый педиатрический корпус больницы. Проект уже прошел согласование Главгосэкспертизой России.

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В ЯНАО все дети до трех лет, проживающие на территории региона постоянно, будут получать витамин «Д» бесплатно. Это решение принято в рамках года детства и программы «Ямал — территория детства», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Витамин „Д“ необходим для здоровья детей, особенно в условиях Крайнего севера. В настоящее время идет закупка витамина. Далее его распределят в медицинские организации округа и начнут выдавать с сентября», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ранее витамин выдавался только льготным категориям, но теперь он будет доступен всем малышам региона. Педиатры будут назначать курс витамина индивидуально — на полгода, или два курса по три месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) появится новый педиатрический корпус больницы. Проект уже прошел согласование Главгосэкспертизой России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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