В ЯНАО дети до трех лет получат бесплатные витамины

23 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

В ЯНАО малыши будут бесплатно получать витамин D Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО все дети до трех лет, проживающие на территории региона постоянно, будут получать витамин «Д» бесплатно. Это решение принято в рамках года детства и программы «Ямал — территория детства», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Витамин „Д“ необходим для здоровья детей, особенно в условиях Крайнего севера. В настоящее время идет закупка витамина. Далее его распределят в медицинские организации округа и начнут выдавать с сентября», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ранее витамин выдавался только льготным категориям, но теперь он будет доступен всем малышам региона. Педиатры будут назначать курс витамина индивидуально — на полгода, или два курса по три месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) появится новый педиатрический корпус больницы. Проект уже прошел согласование Главгосэкспертизой России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО все дети до трех лет, проживающие на территории региона постоянно, будут получать витамин «Д» бесплатно. Это решение принято в рамках года детства и программы «Ямал — территория детства», сообщает пресс-служба окружного правительства. «Витамин „Д“ необходим для здоровья детей, особенно в условиях Крайнего севера. В настоящее время идет закупка витамина. Далее его распределят в медицинские организации округа и начнут выдавать с сентября», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ранее витамин выдавался только льготным категориям, но теперь он будет доступен всем малышам региона. Педиатры будут назначать курс витамина индивидуально — на полгода, или два курса по три месяца. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) появится новый педиатрический корпус больницы. Проект уже прошел согласование Главгосэкспертизой России.