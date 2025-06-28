В ночь на 29 июня Украина опасается атаки 400 «Шахедов»

В ночь на 29 июня Украину могут атаковать более 400 беспилотников «Шахед». Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
«Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 „Шахедов“. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар стратегической авиации, а также с моря», — приводит издание сообщение украинских мониторинговых пабликов. В настоящее время в воздушном пространстве Украины уже зафиксировано около 50 дронов.
Ранее, в ночь на 10 июня, украинские войска также предпринимали масштабные атаки с применением беспилотников, в ходе которых российские средства ПВО сбили 76 дронов над несколькими регионами страны. Тогда удары привели к временным перебоям в работе ряда аэропортов.
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