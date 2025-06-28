28 июня 2025

В ночь на 29 июня Украина опасается атаки 400 «Шахедов»

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Уже около 50 «Шахедов» были замечены в небе над Украиной
Уже около 50 «Шахедов» были замечены в небе над Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 29 июня Украину могут атаковать более 400 беспилотников «Шахед». Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 „Шахедов“. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар стратегической авиации, а также с моря», — приводит издание сообщение украинских мониторинговых пабликов. В настоящее время в воздушном пространстве Украины уже зафиксировано около 50 дронов.

Ранее, в ночь на 10 июня, украинские войска также предпринимали масштабные атаки с применением беспилотников, в ходе которых российские средства ПВО сбили 76 дронов над несколькими регионами страны. Тогда удары привели к временным перебоям в работе ряда аэропортов.

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В ночь на 29 июня Украину могут атаковать более 400 беспилотников «Шахед». Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua». «Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 „Шахедов“. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар стратегической авиации, а также с моря», — приводит издание сообщение украинских мониторинговых пабликов. В настоящее время в воздушном пространстве Украины уже зафиксировано около 50 дронов. Ранее, в ночь на 10 июня, украинские войска также предпринимали масштабные атаки с применением беспилотников, в ходе которых российские средства ПВО сбили 76 дронов над несколькими регионами страны. Тогда удары привели к временным перебоям в работе ряда аэропортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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