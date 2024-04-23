Городские автобусы Кургана из-за паводка изменили движение. Список

23 апреля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Изменения будут действовать до особого распоряжения властей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Движение некоторых автобусных маршрутов будет изменено с 24 апреля из-за паводка. Об этом сообщила администрация Кургана в своем telegram-канале. «По информации МКУ „Транспортное управление“, с 24 апреля и до особого распоряжения будет скорректировано движение автобусов. С учетом текущей паводковой ситуации автобусы будут следовать: №№ 14, 41, 46: вокзал, ул. Красина, Куйбышева, Гагарина, автодорога на Омский мост, федеральная трасса „Иртыш“, автодорога на микрорайон Глинки, микрорайон Глинки (Торговый центр), в обратном направлении: трасса Иртыш, ул. Омская, Пугачева, Гагарина, Куйбышева и далее по маршрутам», — написала администрация Кургана в telegram-канале. Кроме того, изменится движение маршрутов, выполняющих круговое движение между микрорайонами. По данным администрации они будут следовать следующим образом: автобус № 14 проследует от микрорайона Глинки (Торговый центр), затем по улицам Центральная, Загородная, микрорайон Шепотково, микрорайон Утяк. Автобус № 46 поедет от микрорайона Глинки (Торговый центр) через поселок Керамзитный (отдельные рейсы до «Буровые установки Кургана»). Автобус № 11 — из микрорайона Глинки (Торговый центр), через улицу Загородная, затем автодорога на поселок Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. Тюнина и поселок Теплый Стан. Автобус № 15 поедет до остановки «ул. Б. Петрова». Автобусный маршрут № 16 поедет через вокзал, улицы Станционная, Ленина, Куйбышева, Гагарина, Пугачева, Омская, трасса Иртыш, пооселок Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. А.В. Тюнина и далее по маршруту, в микрорайоне Тополя до школы № 18 в прямом и обратном направлениях. Автобус № 18 проследует до места перелива на автодороге на микрорайон Нижняя Утятка. Автобус № 28 поедет до остановки «ул. Крупской». Маршруты №№ 91, 93 поедут до аэропорта, а автобус № 37 — без заезда в сады «Просвещенец». Также, уточняется, что маршрут № 53 не обслуживается. Автобус № 70 не будет обслуживать сады «Просвещенец». Ранее сообщалось, что в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Тысячи жилых домов и участков были затоплены водой из реки Тобол. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение некоторых автобусных маршрутов будет изменено с 24 апреля из-за паводка. Об этом сообщила администрация Кургана в своем telegram-канале. «По информации МКУ „Транспортное управление“, с 24 апреля и до особого распоряжения будет скорректировано движение автобусов. С учетом текущей паводковой ситуации автобусы будут следовать: №№ 14, 41, 46: вокзал, ул. Красина, Куйбышева, Гагарина, автодорога на Омский мост, федеральная трасса „Иртыш“, автодорога на микрорайон Глинки, микрорайон Глинки (Торговый центр), в обратном направлении: трасса Иртыш, ул. Омская, Пугачева, Гагарина, Куйбышева и далее по маршрутам», — написала администрация Кургана в telegram-канале. Кроме того, изменится движение маршрутов, выполняющих круговое движение между микрорайонами. По данным администрации они будут следовать следующим образом: автобус № 14 проследует от микрорайона Глинки (Торговый центр), затем по улицам Центральная, Загородная, микрорайон Шепотково, микрорайон Утяк. Автобус № 46 поедет от микрорайона Глинки (Торговый центр) через поселок Керамзитный (отдельные рейсы до «Буровые установки Кургана»). Автобус № 11 — из микрорайона Глинки (Торговый центр), через улицу Загородная, затем автодорога на поселок Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. Тюнина и поселок Теплый Стан. Автобус № 15 поедет до остановки «ул. Б. Петрова». Автобусный маршрут № 16 поедет через вокзал, улицы Станционная, Ленина, Куйбышева, Гагарина, Пугачева, Омская, трасса Иртыш, пооселок Керамзитный, шоссе Ботаническое, шоссе им. А.В. Тюнина и далее по маршруту, в микрорайоне Тополя до школы № 18 в прямом и обратном направлениях. Автобус № 18 проследует до места перелива на автодороге на микрорайон Нижняя Утятка. Автобус № 28 поедет до остановки «ул. Крупской». Маршруты №№ 91, 93 поедут до аэропорта, а автобус № 37 — без заезда в сады «Просвещенец». Также, уточняется, что маршрут № 53 не обслуживается. Автобус № 70 не будет обслуживать сады «Просвещенец». Ранее сообщалось, что в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Тысячи жилых домов и участков были затоплены водой из реки Тобол. За главными событиями о наводнении в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.