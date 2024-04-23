23 апреля 2024

В тюменских ресторанах переносят открытие веранд из-за майских холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Кунгур, виды города кунгур, кафе панда, веранда ресторана
Из-за майской погоды в Тюмени переносится открытие как новых, так и действующих заведений под открытым небом Фото:

В Тюмени запланированные на начало мая открытия ресторанов под открытым небом переносятся на несколько недель. Как сообщают URA.RU анонимные источники из ресторанной сферы, проблема в неблагоприятных погодных условиях.

«Мы планировали открытие ресторана под открытым небом уже 1 мая, но погода в Тюмени в начале месяца изменила наши планы. Переносим на 16-е число», — сообщили URA.RU в одной из крупных ресторанных компаний на условиях анонимности. По этой же причине сдвинуты сроки открытия ряда других заведений, в частности тех, что традиционно открывают свои веранды в центре города — на Цветном бульваре. Там все террасы уже начали готовить к открытию в середине мая.

Изменения в графике работы коснутся только те террасы и веранды, где не построены стены и не поставлены шатры. Ранее URA.RU публиковало список ресторанов, которые откроют свои веранды весной-летом 2024 года.

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В Тюмени запланированные на начало мая открытия ресторанов под открытым небом переносятся на несколько недель. Как сообщают URA.RU анонимные источники из ресторанной сферы, проблема в неблагоприятных погодных условиях. «Мы планировали открытие ресторана под открытым небом уже 1 мая, но погода в Тюмени в начале месяца изменила наши планы. Переносим на 16-е число», — сообщили URA.RU в одной из крупных ресторанных компаний на условиях анонимности. По этой же причине сдвинуты сроки открытия ряда других заведений, в частности тех, что традиционно открывают свои веранды в центре города — на Цветном бульваре. Там все террасы уже начали готовить к открытию в середине мая. Изменения в графике работы коснутся только те террасы и веранды, где не построены стены и не поставлены шатры. Ранее URA.RU публиковало список ресторанов, которые откроют свои веранды весной-летом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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