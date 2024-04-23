В тюменских ресторанах переносят открытие веранд из-за майских холодов

24 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Из-за майской погоды в Тюмени переносится открытие как новых, так и действующих заведений под открытым небом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени запланированные на начало мая открытия ресторанов под открытым небом переносятся на несколько недель. Как сообщают URA.RU анонимные источники из ресторанной сферы, проблема в неблагоприятных погодных условиях. «Мы планировали открытие ресторана под открытым небом уже 1 мая, но погода в Тюмени в начале месяца изменила наши планы. Переносим на 16-е число», — сообщили URA.RU в одной из крупных ресторанных компаний на условиях анонимности. По этой же причине сдвинуты сроки открытия ряда других заведений, в частности тех, что традиционно открывают свои веранды в центре города — на Цветном бульваре. Там все террасы уже начали готовить к открытию в середине мая. Изменения в графике работы коснутся только те террасы и веранды, где не построены стены и не поставлены шатры. Ранее URA.RU публиковало список ресторанов, которые откроют свои веранды весной-летом 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени запланированные на начало мая открытия ресторанов под открытым небом переносятся на несколько недель. Как сообщают URA.RU анонимные источники из ресторанной сферы, проблема в неблагоприятных погодных условиях. «Мы планировали открытие ресторана под открытым небом уже 1 мая, но погода в Тюмени в начале месяца изменила наши планы. Переносим на 16-е число», — сообщили URA.RU в одной из крупных ресторанных компаний на условиях анонимности. По этой же причине сдвинуты сроки открытия ряда других заведений, в частности тех, что традиционно открывают свои веранды в центре города — на Цветном бульваре. Там все террасы уже начали готовить к открытию в середине мая. Изменения в графике работы коснутся только те террасы и веранды, где не построены стены и не поставлены шатры. Ранее URA.RU публиковало список ресторанов, которые откроют свои веранды весной-летом 2024 года.