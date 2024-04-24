Спасатели обнесли дом дамбой после отказа жителей запускать их на территорию. Фото, видео

25 апреля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Дамба поставила жителей частного дома в положение разменной монеты Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Шевелевка в Кургане житель отказался содействовать спасателям, из-за чего его дом пришлось отсыпать дамбой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили добровольцы. Однако сами жители дома рассказывают другую версию событий. «Им нужно было сделать отсыпку вдоль берега. Но, как всегда, нашелся один „самый умный“, который послал их на край географии, сказав, что не разрешает отсыпать через свой участок. Ребята из МЧС не стали спорить, а проявили смекалку и своеобразное чувство юмора», — рассказал доброволец гумкорпуса Дмитрий Кузнецов. Жители дома с этой версией не согласны. По их словам, у них долгое время длится конфликт с администрацией города. Чиновники хотели снести дом, предлагая его владельцам миллион рублей. Жители отказались от предложения, так как этой суммы недостаточно для покупки нового жилья. После того как дом оказался замурован, хозяева приходят туда проверять уровень воды и сохранность имущества. Из-за происшествия им пришлось переехать к теще, которая живет неподалеку. Отсыпанный частный дом находится по 6-я Больничная, 3. Двор стоит на обрыве, а от большой воды их отделяли остатки снесенных построек. Местные жители считают, что дом может в любой момент рухнуть. Считают, что дом мог стать разменной монетой во имя спасения микрорайона Шевелевка. Курганцы оказались закрыты рядом с паводком Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Шевелевка в Кургане житель отказался содействовать спасателям, из-за чего его дом пришлось отсыпать дамбой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили добровольцы. Однако сами жители дома рассказывают другую версию событий. «Им нужно было сделать отсыпку вдоль берега. Но, как всегда, нашелся один „самый умный“, который послал их на край географии, сказав, что не разрешает отсыпать через свой участок. Ребята из МЧС не стали спорить, а проявили смекалку и своеобразное чувство юмора», — рассказал доброволец гумкорпуса Дмитрий Кузнецов. Жители дома с этой версией не согласны. По их словам, у них долгое время длится конфликт с администрацией города. Чиновники хотели снести дом, предлагая его владельцам миллион рублей. Жители отказались от предложения, так как этой суммы недостаточно для покупки нового жилья. После того как дом оказался замурован, хозяева приходят туда проверять уровень воды и сохранность имущества. Из-за происшествия им пришлось переехать к теще, которая живет неподалеку. Отсыпанный частный дом находится по 6-я Больничная, 3. Двор стоит на обрыве, а от большой воды их отделяли остатки снесенных построек. Местные жители считают, что дом может в любой момент рухнуть. Считают, что дом мог стать разменной монетой во имя спасения микрорайона Шевелевка.